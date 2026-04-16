Após mudanças na janela partidária, PSD tem novo líder na Alba

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Deputado estadual Alex da Piatã (PSD). - Foto: AscomALBA / AgênciaALBA

A liderança do PSD na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) passou a ser exercida pelo deputado Alex da Piatã, que substituiu Angelo Coronel Filho, que se filiou ao Republicanos na janela partidária.

O parlamentar deixou a presidência da Comissão de Saúde e Saneamento da Casa, que passa a ser ocupada pela deputada Jusmari Oliveira (PSD).

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Esta é a segunda vez que Alex da Piatã assume a liderança da bancada do PSD na Assembleia Legislativa.