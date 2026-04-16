Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ALTERAÇÃO

Após mudanças na janela partidária, PSD tem novo líder na Alba

Alex da Piatã substituiu Angelo Coronel Filho no posto

Redação
Por Redação

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Deputado estadual Alex da Piatã (PSD).
Deputado estadual Alex da Piatã (PSD). -

A liderança do PSD na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) passou a ser exercida pelo deputado Alex da Piatã, que substituiu Angelo Coronel Filho, que se filiou ao Republicanos na janela partidária.

Leia Também:

Cientista político analisa as lições da montagem das chapas majoritárias na Bahia
Bolsonaro ou Caiado? Roma minimiza impasse com PL sobre apoio da oposição na Bahia
Secom Bahia conquista premiações nacionais e internacional com campanhas publicitárias

O parlamentar deixou a presidência da Comissão de Saúde e Saneamento da Casa, que passa a ser ocupada pela deputada Jusmari Oliveira (PSD).

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Esta é a segunda vez que Alex da Piatã assume a liderança da bancada do PSD na Assembleia Legislativa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Angelo Coronel Filho Assembleia Legislativa da Bahia Comissão de Saúde deputado Alex da Piatã liderança política PSD

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Deputado estadual Alex da Piatã (PSD).
Play

Nova regra da nota fiscal: pescador artesanal da Bahia será afetado?

Deputado estadual Alex da Piatã (PSD).
Play

Escala 6x1: Hugo Motta reage após Lula enviar projeto ao Congresso

Deputado estadual Alex da Piatã (PSD).
Play

Fim da escala 6x1: Paulo Azi vota a favor, mas faz recomendações

Deputado estadual Alex da Piatã (PSD).
Play

Prefeito da oposição rasga elogios a Jerônimo e rebate críticos: “Falam por falar”

x