ALTERAÇÃO
Após mudanças na janela partidária, PSD tem novo líder na Alba
Alex da Piatã substituiu Angelo Coronel Filho no posto
Siga o A TARDE no Google
A liderança do PSD na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) passou a ser exercida pelo deputado Alex da Piatã, que substituiu Angelo Coronel Filho, que se filiou ao Republicanos na janela partidária.
Leia Também:
O parlamentar deixou a presidência da Comissão de Saúde e Saneamento da Casa, que passa a ser ocupada pela deputada Jusmari Oliveira (PSD).
Esta é a segunda vez que Alex da Piatã assume a liderança da bancada do PSD na Assembleia Legislativa.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes