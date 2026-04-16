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POLÍTICA

Secom Bahia conquista premiações nacionais e internacional com campanhas publicitárias

Resultados consolidam primeiro ano de nova gestão da pasta

Redação
Por Redação

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Jerônimo Rodrigues (PT) ao lado do secretário estadual de Comunicação, Marcus De Flora
Jerônimo Rodrigues (PT) ao lado do secretário estadual de Comunicação, Marcus De Flora -

A Secretaria de Comunicação do governo da Bahia (Secom-BA) alcançou reconhecimento nacional e internacional ao conquistar premiações em três importantes frentes, consolidando resultados expressivos no primeiro ano da atual gestão.

Entre os destaques está o reconhecimento internacional por meio do Prêmio Lusófono, conquistado em parceria com a agência Morya, com uma campanha de combate à violência contra a mulher, reforçando o compromisso social da comunicação pública.

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Outro reconhecimento relevante veio com o Prêmio Abradi 2026, na categoria Melhor Case de Responsabilidade Social, com o case “Nós ouvimos e não julgamos”, desenvolvido para o Março Mulher 2025 em parceria com a agência EBMQuinto, também eleito destaque geral da premiação.

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No campo digital, a plataforma ba.gov.br manteve sua relevância nacional. Após conquistar o primeiro lugar pelo voto popular no Prêmio iBest em 2024 e 2025, a iniciativa permaneceu entre as principais do país ao alcançar o Top 3 em 2026.

Com cerca de sete milhões de usuários cadastrados, o ba.gov.br integra serviços públicos e comunicação institucional, facilitando o acesso da população a documentos, benefícios e informações sobre políticas públicas.

Trabalho estratégico

Para o secretário de Comunicação, Marcus Di Flora, os resultados positivos são frutos de um trabalho estratégico e integrado.

“Essas conquistas mostram que é possível fazer comunicação pública de qualidade, com impacto social, escuta ativa e inovação, aproximando o Estado das pessoas”, afirmou.

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