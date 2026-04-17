Primeira-dama da Bahia será homenageada na Câmara de Feira de Santana

Tatiana Velloso - Foto: Raphael Muller/ Ag A TARDE

A primeira-dama da Bahia, Tatiana Velloso, será homenageada com a Medalha Princesa do Sertão, uma das principais honrarias concedidas pela Câmara Municipal de Feira de Santana. A homenagem à esposa do governador Jerônimo Rodrigues (PT) é de autoria do vereador Professor Ivamberg (PT), por meio do Projeto de Decreto Legislativo nº 03/2026, publicado nesta sexta-feira, 17. A data da entrega da homenagem ainda será definida.

Natural de Salvador e criada em Feira de Santana, Tatiana Velloso é formada em Agronomia pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e atua como professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). Sua trajetória acadêmica é marcada pelo trabalho em políticas de desenvolvimento rural, com foco em educação no campo, extensão rural, reforma agrária, agricultura familiar, comunidades quilombolas, tecnologias sociais, economia solidária, cooperativismo e associativismo.

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A Medalha Princesa do Sertão é destinada a personalidades que tenham prestado relevantes serviços ao desenvolvimento orçamentário, educacional e cultural do município. "Professora Tatiana é reconhecida pela inteligência, compromisso com a democracia e atuação como referência em desenvolvimento territorial e projetos de extensão em Feira de Santana", justifica ao autor da homenagem.

*Kenna Martins é correspondente do Grupo A TARDE em Feira de Santana