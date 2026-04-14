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OPORTUNIDADE

Multinacional abre vagas de estágio em Feira de Santana

Com inscrições abertas até 7 de maio, Pirelli oferece mais de 40 oportunidades em diversas áreas

Kenna Martins*
Por Kenna Martins*

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Fábrica Pirelli em Feira de Santana
Fábrica Pirelli em Feira de Santana -

A unidade da Pirelli em Feira de Santana está com vagas abertas para estágio. A multinacional anunciou mais uma edição do seu tradicional programa, oferecendo pelo menos 43 oportunidades para estudantes que desejam iniciar a carreira em uma empresa global e desenvolver habilidades em diferentes áreas corporativas.

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Com o tema “Entre no movimento: Desenvolva o seu máximo potencial”, o Programa de Estágio Pirelli 2026.2 contempla diferentes setores estratégicos da companhia como Logística, Compras e Suprimentos, Marketing, Supply Chain, Comercial e Vendas, Negócios e Administração, Engenharia, Qualidade e Manutenção, Tecnologia da Informação, Recursos Humanos, além de Comunicação e Diversidade.

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Os interessados podem se inscrever até o próximo dia 7 de maio, exclusivamente pelo site oficial do programa, no link https://estagiopirelli.com.br. Os candidatos selecionados devem iniciar as atividades a partir de 6 de julho de 2026.

*Kenna Martins é correspondente do Grupo A TARDE em Feira de Santana

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Tags:

Bahia estudantes feira de santana pirelli vagas de estágio

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