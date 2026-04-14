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CONCURSO PÚBLICO

Paraíso turístico abre concurso com vagas que pagam até R$ 6 mil

Conhecida como a Namoradinha do Atlântico, Balneário Piçarras atrai pelas suas belas praias, pontos e atrações turísticas

Carla Melo
Por

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Balneário Piçarras, em Santa Catarina
Balneário Piçarras, em Santa Catarina -

Conhecida como a Namoradinha do Atlântico, pelas suas praias atraentes, pontos e atrações turísticas, a cidade de Balneário Piçarras, está com portas abertas para quem deseja uma vaga no Poder Legislativo Municipal.

A Câmara Municipal de Balneário Piçarras está com inscrições para o concurso público que vai preencher cargos efetivos e formação de cadastro reserva.

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As remunerações variam entre R$ 3.823,70 e R$ 6.307,73, de acordo com requisitos e formação do profissional.

Vagas

O concurso contempla oportunidades para os seguintes cargos:

  • Técnico Administrativo – 2 vagas + cadastro reserva
  • Técnico em Informática – 1 vaga + cadastro reserva
  • Técnico em Som e Imagem – 1 vaga + cadastro reserva
  • Analista de Compras – 1 vaga + cadastro reserva
  • Assistente de Comunicação Social – 1 vaga + cadastro reserva
  • Orientador Pedagógico Legislativo – 1 vaga + cadastro reserva

Os cargos possuem carga horária de 40 horas semanais, com vencimentos definidos conforme a função prevista em edital.

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Como se inscrever

As inscrições poderão ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), até o dia 08 de maio de 2026.

O valor da taxa de inscrição é de R$130, por inscrição. Poderão solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição os candidatos que se enquadrarem nas seguintes condições:

  • Integrantes de família de baixa renda, conforme Decreto Federal nº 11.016/2022 (CadÚnico);
  • Doadores de sangue, com no mínimo 01 doação nos últimos 12 meses;
  • Doadores de medula óssea, cadastrados há pelo menos 12 meses no REDOME.

O envio da documentação para solicitação de isenção deverá ser realizado entre os dias 22 e 23 de abril de 2026, por meio da área do candidato no site da banca organizadora.

As provas serão aplicadas no dia 31 de maio, em local a ser divulgado previamente pela banca organizadora, conforme cronograma oficial do concurso.

Confira o cronograma completo do concurso

  • Inscrições exclusivamente pela internet (on-line) 09/04 a 08/05
  • Solicitação de Isenção do valor de inscrição 22 e 23/04
  • Publicação da análise dos pedidos de isenção 28/04
  • Prazo final para pagamento da inscrição para todos os candidatos 08/05
  • Listagem dos inscritos: divulgação das inscrições por cargo 12/05
  • Publicação do resultado da avaliação dos laudos de deficiência 20/05
  • Divulgação dos locais de prova Até 21/05
  • PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS 31/05
  • Gabarito Preliminar divulgação no site www.ibam-concursos.org.br 01/06
  • Recursos contra as questões e gabarito preliminar 02 e 03/06
  • Gabarito Definitivo divulgação no site www.ibam-concursos.org.br 16/06
  • Classificação Preliminar 16/06
  • Recursos contra pontuação 17 e 18/06
  • Classificação Final 24/06

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