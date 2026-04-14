CONCURSO PÚBLICO
Paraíso turístico abre concurso com vagas que pagam até R$ 6 mil
Conhecida como a Namoradinha do Atlântico, Balneário Piçarras atrai pelas suas belas praias, pontos e atrações turísticas
Conhecida como a Namoradinha do Atlântico, pelas suas praias atraentes, pontos e atrações turísticas, a cidade de Balneário Piçarras, está com portas abertas para quem deseja uma vaga no Poder Legislativo Municipal.
A Câmara Municipal de Balneário Piçarras está com inscrições para o concurso público que vai preencher cargos efetivos e formação de cadastro reserva.
As remunerações variam entre R$ 3.823,70 e R$ 6.307,73, de acordo com requisitos e formação do profissional.
Vagas
O concurso contempla oportunidades para os seguintes cargos:
- Técnico Administrativo – 2 vagas + cadastro reserva
- Técnico em Informática – 1 vaga + cadastro reserva
- Técnico em Som e Imagem – 1 vaga + cadastro reserva
- Analista de Compras – 1 vaga + cadastro reserva
- Assistente de Comunicação Social – 1 vaga + cadastro reserva
- Orientador Pedagógico Legislativo – 1 vaga + cadastro reserva
Os cargos possuem carga horária de 40 horas semanais, com vencimentos definidos conforme a função prevista em edital.
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Como se inscrever
As inscrições poderão ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), até o dia 08 de maio de 2026.
O valor da taxa de inscrição é de R$130, por inscrição. Poderão solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição os candidatos que se enquadrarem nas seguintes condições:
- Integrantes de família de baixa renda, conforme Decreto Federal nº 11.016/2022 (CadÚnico);
- Doadores de sangue, com no mínimo 01 doação nos últimos 12 meses;
- Doadores de medula óssea, cadastrados há pelo menos 12 meses no REDOME.
O envio da documentação para solicitação de isenção deverá ser realizado entre os dias 22 e 23 de abril de 2026, por meio da área do candidato no site da banca organizadora.
As provas serão aplicadas no dia 31 de maio, em local a ser divulgado previamente pela banca organizadora, conforme cronograma oficial do concurso.
Confira o cronograma completo do concurso
- Inscrições exclusivamente pela internet (on-line) 09/04 a 08/05
- Solicitação de Isenção do valor de inscrição 22 e 23/04
- Publicação da análise dos pedidos de isenção 28/04
- Prazo final para pagamento da inscrição para todos os candidatos 08/05
- Listagem dos inscritos: divulgação das inscrições por cargo 12/05
- Publicação do resultado da avaliação dos laudos de deficiência 20/05
- Divulgação dos locais de prova Até 21/05
- PROVAS ESCRITAS OBJETIVAS 31/05
- Gabarito Preliminar divulgação no site www.ibam-concursos.org.br 01/06
- Recursos contra as questões e gabarito preliminar 02 e 03/06
- Gabarito Definitivo divulgação no site www.ibam-concursos.org.br 16/06
- Classificação Preliminar 16/06
- Recursos contra pontuação 17 e 18/06
- Classificação Final 24/06
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