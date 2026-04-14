Paraíso turístico abre concurso com vagas que pagam até R$ 6 mil

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Balneário Piçarras, em Santa Catarina - Foto: Divulgação

Conhecida como a Namoradinha do Atlântico, pelas suas praias atraentes, pontos e atrações turísticas, a cidade de Balneário Piçarras, está com portas abertas para quem deseja uma vaga no Poder Legislativo Municipal.

A Câmara Municipal de Balneário Piçarras está com inscrições para o concurso público que vai preencher cargos efetivos e formação de cadastro reserva.

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As remunerações variam entre R$ 3.823,70 e R$ 6.307,73, de acordo com requisitos e formação do profissional.

Vagas

O concurso contempla oportunidades para os seguintes cargos:

Técnico Administrativo – 2 vagas + cadastro reserva

Técnico em Informática – 1 vaga + cadastro reserva

Técnico em Som e Imagem – 1 vaga + cadastro reserva

Analista de Compras – 1 vaga + cadastro reserva

Assistente de Comunicação Social – 1 vaga + cadastro reserva

Orientador Pedagógico Legislativo – 1 vaga + cadastro reserva

Os cargos possuem carga horária de 40 horas semanais, com vencimentos definidos conforme a função prevista em edital.

Como se inscrever

As inscrições poderão ser realizadas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), até o dia 08 de maio de 2026.

O valor da taxa de inscrição é de R$130, por inscrição. Poderão solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição os candidatos que se enquadrarem nas seguintes condições:

Integrantes de família de baixa renda , conforme Decreto Federal nº 11.016/2022 (CadÚnico);

, conforme Decreto Federal nº 11.016/2022 (CadÚnico); Doadores de sangue , com no mínimo 01 doação nos últimos 12 meses;

, com no mínimo 01 doação nos últimos 12 meses; Doadores de medula óssea , cadastrados há pelo menos 12 meses no REDOME.

O envio da documentação para solicitação de isenção deverá ser realizado entre os dias 22 e 23 de abril de 2026, por meio da área do candidato no site da banca organizadora.

As provas serão aplicadas no dia 31 de maio, em local a ser divulgado previamente pela banca organizadora, conforme cronograma oficial do concurso.

Confira o cronograma completo do concurso