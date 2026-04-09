Instituto Chico Mendes abre seleção para vaga na Bahia

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A oportunidade é para cadastro reserva - Foto: Divulgação | GOV BR

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) lançou um processo seletivo para vaga temporária de agente ambiental – nível I. A oportunidade é para cadastro reserva e será lotada no Parque Nacional do Alto Cariri, no extremo sul da Bahia.

Para se candidatar a vaga, basta possuir ensino fundamental incompleto e ter atuação direta na conservação de uma importante área de Mata Atlântica

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A remuneração para agente temporário ambiental (ATA) é de um salário mínimo. Além disso, o cargo ganha auxílios legais, como:

Alimentação;

Transporte;

Outros benefícios previstos em lei

O ATA será jornada de exclusividade, trabalhando no turno diurno/noturno, inclusive fins de semana e feriados, em revezamento. O contrato é de 2 anos, conforme necessidade administrativa

>> Veja o edital

Como se inscrever

As inscrições serão abertas do dia 20 a 24 de abril de 2026, e podem ser de forma presencial ou online.

Presencial

Porto Seguro Rua Dona Candi, 99 8h às 12h e 13h às 17h

Guaratinga (Povoado de Monte Alegre) Rua Raul Batista, 175 8h às 12h e 13h às 17h

Internet

Recomenda-se enviar o formulário de inscrição e toda a documentação digitalizada, conforme edital.

Documentos exigidos (originais e cópias)

Documento de identidade com foto (RG e CPF).

Atestado médico recente (emitido até 30 dias), atestando aptidão física.

Comprovante de residência (ou declaração).

Declaração de escolaridade (mínimo: saber ler e escrever).

Certidões criminais (estadual e federal).

Documentos para cotas, se for o caso (conforme edital).

Outros itens listados no edital, inclusive habilitação para condução de veículos ou embarcações quando aplicável.

Etapas do processo seletivo

Serão três etapas para o processo seletivo: