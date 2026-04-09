OPORTUNIDADE
Instituto Chico Mendes abre seleção para vaga na Bahia
A vaga será lotada no Parque Nacional do Alto Cariri, no extremo sul do estado
Por Carla Melo
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O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) lançou um processo seletivo para vaga temporária de agente ambiental – nível I. A oportunidade é para cadastro reserva e será lotada no Parque Nacional do Alto Cariri, no extremo sul da Bahia.
Para se candidatar a vaga, basta possuir ensino fundamental incompleto e ter atuação direta na conservação de uma importante área de Mata Atlântica
A remuneração para agente temporário ambiental (ATA) é de um salário mínimo. Além disso, o cargo ganha auxílios legais, como:
- Alimentação;
- Transporte;
- Outros benefícios previstos em lei
O ATA será jornada de exclusividade, trabalhando no turno diurno/noturno, inclusive fins de semana e feriados, em revezamento. O contrato é de 2 anos, conforme necessidade administrativa
Como se inscrever
As inscrições serão abertas do dia 20 a 24 de abril de 2026, e podem ser de forma presencial ou online.
Presencial
- Porto Seguro Rua Dona Candi, 99 8h às 12h e 13h às 17h
- Guaratinga (Povoado de Monte Alegre) Rua Raul Batista, 175 8h às 12h e 13h às 17h
Leia Também:
Internet
- Pelo site do ICMBio (conforme edital).
- Por e-mail: [email protected].
Recomenda-se enviar o formulário de inscrição e toda a documentação digitalizada, conforme edital.
Documentos exigidos (originais e cópias)
- Documento de identidade com foto (RG e CPF).
- Atestado médico recente (emitido até 30 dias), atestando aptidão física.
- Comprovante de residência (ou declaração).
- Declaração de escolaridade (mínimo: saber ler e escrever).
- Certidões criminais (estadual e federal).
- Documentos para cotas, se for o caso (conforme edital).
- Outros itens listados no edital, inclusive habilitação para condução de veículos ou embarcações quando aplicável.
Etapas do processo seletivo
Serão três etapas para o processo seletivo:
- Teste de Aptidão Física (TAF) e Teste de Habilidade no Uso de Ferramentas Agrícolas (THUFA)
- Análise curricular
- Entrevista
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