Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CONCURSOS
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPORTUNIDADE

Instituto Chico Mendes abre seleção para vaga na Bahia

A vaga será lotada no Parque Nacional do Alto Cariri, no extremo sul do estado

Carla Melo

Por Carla Melo

09/04/2026 - 9:49 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
A oportunidade é para cadastro reserva
A oportunidade é para cadastro reserva -

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) lançou um processo seletivo para vaga temporária de agente ambiental – nível I. A oportunidade é para cadastro reserva e será lotada no Parque Nacional do Alto Cariri, no extremo sul da Bahia.

Para se candidatar a vaga, basta possuir ensino fundamental incompleto e ter atuação direta na conservação de uma importante área de Mata Atlântica

Tudo sobre Concursos em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A remuneração para agente temporário ambiental (ATA) é de um salário mínimo. Além disso, o cargo ganha auxílios legais, como:

  • Alimentação;
  • Transporte;
  • Outros benefícios previstos em lei

O ATA será jornada de exclusividade, trabalhando no turno diurno/noturno, inclusive fins de semana e feriados, em revezamento. O contrato é de 2 anos, conforme necessidade administrativa

>> Veja o edital

Como se inscrever

As inscrições serão abertas do dia 20 a 24 de abril de 2026, e podem ser de forma presencial ou online.

Presencial

  • Porto Seguro Rua Dona Candi, 99 8h às 12h e 13h às 17h
  • Guaratinga (Povoado de Monte Alegre) Rua Raul Batista, 175 8h às 12h e 13h às 17h

Leia Também:

Tribunal de Justiça lança concurso que paga mais de R$ 10 mil
Marinha encerra inscrições para concurso com salário de R$ 9 mil nesta quarta
Concursos em abril abrem 2,5 mil vagas com salários de até R$ 39,5 mil

Internet

Recomenda-se enviar o formulário de inscrição e toda a documentação digitalizada, conforme edital.

Documentos exigidos (originais e cópias)

  • Documento de identidade com foto (RG e CPF).
  • Atestado médico recente (emitido até 30 dias), atestando aptidão física.
  • Comprovante de residência (ou declaração).
  • Declaração de escolaridade (mínimo: saber ler e escrever).
  • Certidões criminais (estadual e federal).
  • Documentos para cotas, se for o caso (conforme edital).
  • Outros itens listados no edital, inclusive habilitação para condução de veículos ou embarcações quando aplicável.

Etapas do processo seletivo

Serão três etapas para o processo seletivo:

  • Teste de Aptidão Física (TAF) e Teste de Habilidade no Uso de Ferramentas Agrícolas (THUFA)
  • Análise curricular
  • Entrevista

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Bahia ICMBio processo seletivo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A oportunidade é para cadastro reserva
Play

Governo anuncia concurso com 2.870 vagas para PM e bombeiros

x