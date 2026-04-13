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PCBA 2026

Concurso da Polícia Civil da Bahia já tem data para edital

Serão ofertadas 750 vagas imediatas para os cargos de Investigador, Escrivão e Delegado.

Carla Melo
Por

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Atualmente, segue em andamento o processo de contratação da banca organizadora
Atualmente, segue em andamento o processo de contratação da banca organizadora -

A Polícia Civil do Estado da Bahia (PCBA) anunciou a data para a publicação do edital para um concurso público que vai preencher 750 vagas para diversos cargos.

O documento do concurso deve ser divulgado em maio, segundo confirmou o delegado-geral André Viana, através das redes sociais da corporação.

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Atualmente, segue em andamento o processo de contratação da banca organizadora. Em fevereiro, os perfis das possíveis empresas responsáveis já haviam sido encaminhados à SAEB, de acordo com informação do Estratégia Concursos.

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Detalhes do concurso da PC-BA

Conforme anúncio do governador Jerônimo Rodrigues, serão ofertadas 750 vagas imediatas para os cargos de Investigador, Escrivão e Delegado.

  • 500 vagas para Investigador;
  • 150 vagas para Escrivão;
  • 100 vagas para Delegado.

O último concurso PC BA ofertou 1.000 oportunidades e foi publicado em 2022, sob organização do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

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concurso edital PCBA

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