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OPORTUNIDADE!

Conselho na Bahia abre concurso com ganhos de quase R$ 5 mil

As vagas de nível médio e superior para o Creci-BA serão distribuídas em 12 cidades baianas

Carla Melo

Por Carla Melo

10/04/2026 - 7:54 h

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Creci-BA oferece 500 vagas para diferentes níveis
Creci-BA oferece 500 vagas para diferentes níveis -

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 9ª Região (Creci-BA) está com inscrições abertas para um concurso que preencherá 500 vagas imediatas e de cadastro reserva em 12 cidades baianas. Os salários ultrapassam o valor de R$ 3,5 mil.

As vagas para o Creci-BA serão distribuídas entre os cargos de:

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  • Profissional de Suporte Técnico (PST) - Assistente Administrativo (nível médio);
  • Profissional Analista Superior (PAS) - Agente Fiscal (nível superio).

Confira a distribuição das vagas

Nível Médio

  • Alagoinhas (30)
  • Barreiras (30)
  • Feira de Santana (30)
  • Ilhéus (30)
  • Itabuna (30)
  • Juazeiro (30)
  • Luís Eduardo Magalhães (40)
  • Porto Seguro (40)
  • Salvador (90)
  • Santo Antônio de Jesus (30)
  • Teixeira de Freitas (40)
  • Vitória da Conquista (30)

Nível Superior

  • Salvador (50)

Salários

Os salários variam entre R$ 1.910,88 (nível médio) e R$ 3.522,36 (nível superior). Os candidatos aprovados ganharão:

  • Vale-alimentação: R$ 1.345,00;
  • Plano de Saúde (Médico e Hospitalar);
  • Plano de Cargos e Salários;
  • Vale transporte.

Inscrições

As inscrições podem ser feitas pelo Instituto Quadrix, pelo site oficial da banca, até o dia 20 de maio de 2026. A taxa de inscrição para os cargos de nível médio é de R$ 60,00 e para o cargo de nível superior, R$ 65.

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Haverá isenção da taxa de inscrição para candidatos que sejam inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) ou sejam doadores de medula óssea. A solicitação precisa ser feita até esta sexta-feira, 10.

Etapas

A seleção será composta por prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos, além de prova discursiva, de caráter eliminatório, exclusiva para os cargos de nível superior.

As provas serão aplicadas nas 12 cidades onde serão dotadas as vagas, no dia 28 de junho de 2026.

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