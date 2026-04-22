Suspeito de sequestrar mulher e roubar dinheiro é preso no Horto Florestal

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Polícia Civil da Bahia - Foto: Divulgação / Ascom-PCBA

Um homem de 46 anos foi preso nesta quarta-feira, 22, no bairro do Horto Florestal, em Salvador, suspeito de envolvimento em um crime de extorsão mediante sequestro contra uma mulher.

A investigação aponta que o crime aconteceu em dezembro do ano passado, quando a vítima foi abordada por homens armados em Itapuã. Ela foi levada para um cativeiro, onde teve que liberar acesso ao celular e às contas bancárias.

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Durante o período em que ficou sob poder dos criminosos, foram realizadas diversas transferências financeiras a partir das contas da vítima.

Prisão

Segundo a polícia, o suspeito foi identificado após análises que rastrearam movimentações bancárias relacionadas ao crime.

Durante a ação, um aparelho celular foi apreendido e será periciado. A expectativa é que a extração de dados ajude a identificar outros possíveis envolvidos no esquema.

O homem foi encaminhado à Coordenação de Polícia Interestadual (Polinter), onde teve o mandado de prisão preventiva cumprido. Ele permanece custodiado e à disposição da Justiça.

A prisão foi realizada por equipes da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), vinculada ao Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC).

