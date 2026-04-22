Preso por assassinar modelo baiana é encontrado morto na cadeia

- Foto: Reprodução Redes Sociais

O homem preso sob suspeita de matar a modelo baiana Ana Luiza Mateus, de 29 anos, foi encontrado morto dentro de uma cela da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), no Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira, 22.

Identificado como Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, ele havia sido detido poucas horas antes do ocorrido. Segundo a Polícia Civil, a principal linha de apuração aponta que ele tirou a própria vida utilizando um pedaço de roupa para provocar asfixia.

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A corporação informou, por meio de nota, que o corpo foi localizado no interior da cela e que a perícia foi acionada para análise do local. Informações preliminares indicam que o tecido usado teria sido retirado de uma peça de vestuário.

Durante o andamento do caso, também foi constatado que o suspeito se apresentou inicialmente com um documento em nome do irmão, situação posteriormente confirmada por exames periciais.

Queda do 13º andar e investigação de feminicídio

Endreo era investigado pela morte da companheira, que caiu do 13º andar de um prédio na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, nas primeiras horas da manhã. A ocorrência foi registrada por volta das 5h30.

A vítima chegou a mencionar para pessoas próximas que pretendia deixar o local e retornar à Bahia ainda durante a madrugada, mas permaneceu no imóvel.

Relatos indicam que momentos antes da queda houve uma discussão intensa dentro do apartamento. Testemunhas afirmaram ter ouvido gritos e desentendimentos prolongados.

Relatos apontam relação abusiva

De acordo com o delegado responsável pelo caso, Renato Martins, os elementos reunidos até o momento apontam para um relacionamento marcado por conflitos e episódios de violência psicológica.

O suspeito, ainda segundo o delegado, chegou a se responsabilizar pela situação, embora sem admitir diretamente a autoria do crime. Em depoimento, ele relatou comportamentos agressivos e reiterou, em diferentes momentos, que se considerava culpado.

A polícia também investiga indícios de ciúmes excessivos e controle sobre a vítima, apontados em mensagens e depoimentos colhidos.

Ana Luiza

Natural de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia, Ana Luiza Mateus atuava como modelo e participava do concurso Miss Cosmo Brasil. A organização divulgou nota lamentando a morte e destacou a necessidade de enfrentamento à violência contra a mulher no país.