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ACIDENTE FATAL

Gari morre esmagado após caminhão bater em carro de entulho na Garibaldi

Agente de coleta morreu ainda no local

Leilane Teixeira
Por

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Imagem ilustrativa da imagem Gari morre esmagado após caminhão bater em carro de entulho na Garibaldi
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Um agente de coleta morreu após ser esmagado por um contêiner de entulho, na noite desta quarta-feira, 22, durante um acidente na região da Praça Lord Cochrane, na Avenida Garibaldi, em Salvador.

Segundo as informações apuradas pelo Portal A TARDE, o trabalhador, identificado como Josemar de Oliveira Santos, realizava a coleta de uma caixa de entulho quando um caminhão colidiu contra o veículo, que estava parado, provocando o desprendimento do contêiner que o atingiu. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

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Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e confirmaram o óbito.

Impacto no trânsito

O impacto provocou a interdição parcial da via e causou lentidão no trânsito da região. Agentes da Transalvador foram acionados para organizar o fluxo, enquanto motoristas recorreram a rotas alternativas para acessar a Avenida Vasco da Gama.

Imagens enviadas mostram os veículos após a batida e a movimentação no local. Segundo relatos, condutores passaram a utilizar uma via marginal para conseguir seguir viagem.

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Limpurb lamenta

Em nota, a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) lamentou a morte de Josemar de Oliveira Santos e informou que a família foi acionada imediatamente e está sendo assistida pela empresa prestadora de serviço.

"O acidente aconteceu enquanto o colaborador efetuava a coleta da caixa de entulho quando um caminhão desgovernado colidiu contra o veículo - que estava parado e devidamente sinalizado para a execução do serviço - e contra o agente, vindo a óbito no local [....] Neste momento de pesar, a Limpurb se solidariza com os familiares e se coloca a disposição das autoridades para auxiliar em todo o processo de investigação".

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Tags:

acidente gari garibaldi Limpurb

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