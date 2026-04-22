ACIDENTE FATAL
Gari morre esmagado após caminhão bater em carro de entulho na Garibaldi
Agente de coleta morreu ainda no local
Um agente de coleta morreu após ser esmagado por um contêiner de entulho, na noite desta quarta-feira, 22, durante um acidente na região da Praça Lord Cochrane, na Avenida Garibaldi, em Salvador.
Segundo as informações apuradas pelo Portal A TARDE, o trabalhador, identificado como Josemar de Oliveira Santos, realizava a coleta de uma caixa de entulho quando um caminhão colidiu contra o veículo, que estava parado, provocando o desprendimento do contêiner que o atingiu. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.
Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e confirmaram o óbito.
Impacto no trânsito
O impacto provocou a interdição parcial da via e causou lentidão no trânsito da região. Agentes da Transalvador foram acionados para organizar o fluxo, enquanto motoristas recorreram a rotas alternativas para acessar a Avenida Vasco da Gama.
Imagens enviadas mostram os veículos após a batida e a movimentação no local. Segundo relatos, condutores passaram a utilizar uma via marginal para conseguir seguir viagem.
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Limpurb lamenta
Em nota, a Empresa de Limpeza Urbana de Salvador (Limpurb) lamentou a morte de Josemar de Oliveira Santos e informou que a família foi acionada imediatamente e está sendo assistida pela empresa prestadora de serviço.
"O acidente aconteceu enquanto o colaborador efetuava a coleta da caixa de entulho quando um caminhão desgovernado colidiu contra o veículo - que estava parado e devidamente sinalizado para a execução do serviço - e contra o agente, vindo a óbito no local [....] Neste momento de pesar, a Limpurb se solidariza com os familiares e se coloca a disposição das autoridades para auxiliar em todo o processo de investigação".
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