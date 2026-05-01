BYD é tema de encontro entre Lula, Jerônimo e Jaques Wagner; entenda

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A BYD foi um dos temas tratados no encontro entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o senador Jaques Wagner e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues. Os petistas estiveram reunidos na tarde da última quarta-feira, 29, no Palácio da Alvorada, durante a sabatina do ministro da AGU, Jorge Messias, no Senado Federal.

Segundo apuração do Metrópoles, um dos temas discutidos no encontro foi a negociação da BYD para renovar a cota de importação de veículos, benefício que expirou em dezembro de 2025.

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Nas redes sociais, o Jerônimo publicou sobre o encontro e afirmou que a conversa abordou pautas estratégicas.

“Em Brasília, estive ao lado do presidente Lula e do senador Jaques Wagner tratando de pautas estratégicas, como a ponte Salvador-Itaparica e os investimentos da BYD no nosso estado. Também passei pelo Ministério dos Transportes, dialogando sobre obras importantes para a mobilidade dos baianos”, declarou.