Trabalha no feriado? Veja como garantir seu pagamento em dobro

O Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de maio, é um feriado nacional que em 2026 proporcionará um final de semana prolongado para muitos brasileiros. No entanto, para setores essenciais como saúde, segurança, varejo e transportes, a jornada continua. Para esses profissionais, surge a dúvida: como deve ser feito o pagamento?



O que diz a lei sobre o salário em dobro?

Segundo a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e a Lei 605/49, o trabalho em feriados civis e religiosos é proibido, exceto em casos de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço. Quando o trabalho ocorre, a legislação determina duas formas de compensação.



Folga compensatória: a empresa concede um dia de descanso em outro momento da semana.



Pagamento em dobro: caso a empresa não ofereça a folga compensatória, ela é obrigada a pagar o valor do dia de trabalho com um adicional de 100%.



Atenção: O pagamento em dobro incide apenas sobre as horas trabalhadas no dia do feriado, e não sobre o salário mensal integral.



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Quem pode ser convocado para trabalhar?

Empresas de setores autorizados por lei ou por convenção coletiva podem convocar seus funcionários. Isso inclui supermercados, farmácias, postos de combustíveis, hotéis e bares.

No caso do comércio em geral, a abertura depende de acordos firmados entre os sindicatos patronais e dos trabalhadores de cada região.



Como calcular o valor do dia?

Para saber quanto você deve receber, basta dividir o seu salário mensal por 220 (jornada padrão) para encontrar o valor da hora. Multiplique o valor da hora pelo número de horas trabalhadas no feriado e, em seguida, multiplique por dois.



Exemplo prático: sea sua hora vale R$ 20 e você trabalhou 8 horas no dia 1º de maio, você deve receber R$ 160 adicionais (totalizando R$ 320,00 por aquele dia).



Home office e regime 12x36

Para quem atua em regime de home office, as regras são as mesmas: se houver controle de jornada e trabalho no feriado sem folga, o pagamento deve ser dobrado.



Já no regime 12x36, a legislação atual entende que o feriado já está compensado pelo descanso de 36 horas, não havendo obrigatoriedade de pagamento em dobro, salvo disposição contrária em acordo coletivo.

