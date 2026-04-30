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POLÍTICA

Lula prepara nova viagem para a Bahia em maio; saiba mais

Governador Jerônimo Rodrigues (PT) fala sobre agenda

Yuri Abreu e Cássio Moreira
Por Yuri Abreu e Cássio Moreira

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Jerônimo durante agenda com o presidente Lula
Jerônimo durante agenda com o presidente Lula - Foto: Ricardo Stuckert | PR

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) confirmou, nesta quinta-feira, 30, que convidou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para uma nova agenda de entregas na Bahia, que pode acontecer a partir de maio. 7

Jerônimo, que participou da entrega de um conjunto habitacional em Salvador, revelou o teor do encontro que teve com Lula na terça, 29, em Brasília, e pontuou que entre as opções de entregas com a presença do petista, antes do início do período eleitoral, aparecem o Hospital de Alagoinhas, o primeiro trecho do VLT de Salvador, e a policlínica de Camaçari.

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Lula, no entanto, ainda não confirmou a sua vinda para uma dessas entregas. Em conversas recentes com o portal A TARDE, interlocutores do Planalto afirmaram que o presidente deve ter a Bahia novamente como uma das prioridades de sua campanha eleitoral.

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"Fui fazer um despacho sobre a ponte, os recursos que estão no PAC, fui tratar da relação com BYD [...] Fiz um convite para que ele possa voltar em maio, e assim podemos entregar o hospital novo de Alagoinhas, que é o primeiro do PAC, ou em Camaçari para entregar a policlínica [...] Temos em junho o VLT pronto, esse trecho, convidei ele. Ainda tem o Teatro Castro Alves, que a intenção nossa é entregar antes do prazo eleitoral", afirmou o governador.

Críticas ao Senado

Jerônimo também aproveitou para criticar o posicionamento do Senado, que rejeitou o nome de Jorge Messias, advogado-geral da União, para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal.

"Ele hoje é o AGU, passou por uma sabatina, passou na sabatina. Eu sei que tem um rito, mas quem aprova é a política. Se teve aí qualquer entendimento que fosse para um recado ao presidente Lula, ficou muito ruim para o Senado. Ficou muito ruim, a imagem do Senado ficou estragada", disparou o governador.

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