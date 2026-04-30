Jerônimo critica Senado após derrota de Jorge Messias: "Atacaram a democracia"

A derrota histórica do ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, indicado para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal (STF) repercutiu na Bahia. Nesta quinta-feira, 30, foi a vez do governador Jerônimo Rodrigues (PT) comentar o assunto.

Durante discurso, em Salvador, o gestor estadual seguiu a narrativa dos aliados, mas foi enfático ao ressaltar que a queda de Messias teve como alvo, uma única figura: o presidente Lula.

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“Ali não se trata de um ataque ao [Jorge] Messias. [...]. A nossa solidariedade. Mas, não é só o Messias que foi atacado ontem, quiseram atacar no coração do presidente Lula”, afirmou o chefe do Executivo.

"Desrespeito a democracia"

O governador ainda subiu o tom ao criticar o Senado, que segundo ele, protagonizou uma série de desrespeito ao Poder Executivo, que tem a prerrogativa de indicação.

"Não é só o presidente Lula que foi atacado é a democracia. É uma instituição que deveria respeitar a indicação de um outro poder, o Poder Executivo, que indicou e passou na prova. Mas, na política, eles celebraram uma derrota", declarou o petista.

Ele ainda complementou: "Ontem, um conjunto de senadores rebaixou o lugar do Senado. Não se brinca com política. O Senado ontem quis dar exemplo, mas não sigam esse exemplo. Não cabe mais no meio da gente interesses pessoais se sobreporem ao processo de soberania e democracia".

Jerônimo ainda confessou uma mágoa após a derrota do AGU. "A gente ficou muito machucado ontem, todos nós ficamos, mas não podemos marchar agora, o que eles querem é isso, que a gente baixa a cabeça, que a gente se humilhe"

Nome qualificado

Jerônimo ainda afirmou que os senadores que impuseram o fracasso na indicação do AGU “sabiam o que estavam fazendo” e mencionou a longa sabatina de Messias na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), que durou 8 horas.

“Ele passou na fase de testes, nas indagações. Foram quase 40 senadores que indagou, que perguntou a ele e ele respondeu todas. Messias mostrou que tem competência. Ele foi aprovado pela Comissão de Justiça do Senado”, disse Jerônimo.

Como disse Jerônimo, na CCJ do Senado, Messias conseguiu o avanço do seu nome para o plenário com um placar apertado. Na ocasião, ele conseguiu 16 votos a favor e 11 contrários. Ele precisava apenas de 14 votos.

Já no plenário, ele não obteve o mesmo sucesso e foi derrotado com 42 votos contrários e apenas 34 favoráveis.