Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍTICA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DERROTA HISTÓRICA

Senado veta Jorge Messias e marca a 1ª rejeição ao STF em 132 anos

Casa não rejeitava indicado ao Supremo desde 1894

Isabela Cardoso
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
O advogado-geral da União Jorge Messias durante sabatina na CCJ do Senad
O advogado-geral da União Jorge Messias durante sabatina na CCJ do Senad - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado

O Senado Federal rejeitou, nesta quarta-feira, 29, a indicação de Jorge Messias para o Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão encerra um impasse de cinco meses entre o Palácio do Planalto e o Congresso, marcando a primeira vez em 132 anos que a Casa Alta veta um nome escolhido pela Presidência da República para a Corte.

Para ser aprovado, Messias precisava de, no mínimo, 41 votos favoráveis. O governo, que estimava ter o apoio de 45 parlamentares, viu a indicação ruir em uma votação secreta que evidenciou a resistência interna na Casa.

Tudo sobre Política em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Antes da análise no plenário, o ex-advogado-geral da União havia passado pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) com um placar apertado de 16 votos a 11.

A indicação, formalizada em abril após meses de espera, enfrentou barreiras políticas desde o início. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), foi um dos principais articuladores das resistências, defendendo o nome de Rodrigo Pacheco (PSB-MG) para a cadeira.

Messias chegou a ser recebido por Alcolumbre apenas poucos dias antes da sabatina, sinalizando o clima de tensão que cercava sua candidatura.

Perfil conservador e acenos à oposição

Durante as oito horas de sabatina na CCJ, Jorge Messias buscou reduzir resistências ao reforçar seu perfil evangélico e declarar-se "totalmente" contra o aborto. Em seus acenos aos senadores, defendeu a separação de poderes e chegou a elogiar a proposta que limita decisões monocráticas de ministros do STF.

Leia Também:

Jorge Messias avança na CCJ e terá destino no STF selado por senadores
Aborto: indicado ao STF, Jorge Messias se diz "totalmente contra" a prática
Indicado de Lula ao STF, Jorge Messias inicia embate no Senado

Messias também fez críticas veladas à duração de inquéritos no Supremo, como o das fake news, afirmando que processos devem ter "começo, meio e fim".

A estratégia, no entanto, não foi suficiente para garantir o posto. Desde 1894, no governo de Floriano Peixoto, o Senado não rejeitava um indicado ao tribunal.

O que acontece agora

Esta é a primeira vez que um indicado de Lula neste mandato não obtém o aval do Legislativo. Já Cristiano Zanin e Flávio Dino foram aprovados anteriormente.

Com a rejeição histórica, o governo sofre um desgaste político imediato e o presidente deverá escolher um novo nome para submeter novamente ao crivo dos senadores.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Jorge Messias Senado Federal STF

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O advogado-geral da União Jorge Messias durante sabatina na CCJ do Senad
Play

Minha Casa, Minha Vida garante mais de 100 mil moradias e reduz déficit na Bahia

O advogado-geral da União Jorge Messias durante sabatina na CCJ do Senad
Play

“Estúpida”: deputados baianos rebatem acusação de Eduardo Bolsonaro sobre eleições

O advogado-geral da União Jorge Messias durante sabatina na CCJ do Senad
Play

Ivana Bastos detalha bastidores da presidência da ALBA: “Responsabilidade dobrada”

O advogado-geral da União Jorge Messias durante sabatina na CCJ do Senad
Play

Vídeo: juíza critica corte de benefícios e fala em “escravidão”

x