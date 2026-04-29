Jorge Messias avança na CCJ e terá destino no STF selado por senadores

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Jorge Messias, indicado de Lula para o STF - Foto: Edilson Rodrigues | Ag. Senado

O advogado-geral da União, Jorge Messias, teve sua indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF) aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, após sabatina realizada nesta quarta-feira, 29.

Messias teve uma votação apertada. Dos 27 senadores, o ministrio da AGU obteve 16 votos favoráveis, enquanto outros 11 votaram contra sua indicação.

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Em seguida, o presidente da CCJ, senador Otto Alencar (PSD), aprovou o pedido de urgência para a votação da indicação de Messias no plenário do Senado, que ocorrerá ainda na quarta, 29.

O placar que a gente esperava era exatamente esse [...] 16 a 11 Otto Alencar, presidente da CCJ

Evangélico

Indicado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jorge Messias é evangélico da Igreja Batista, sendo frequentador do templo de Brasília desde 2016.

Durante a sabatina desta quarta, 29, Messias afirmou ser contrário ao aborto, ao ser questionado sobre o assunto.

"Quero dizer com muita objetividade e deixar claro este tema para toda a nação brasileira. Sou totalmente contra o aborto. Absolutamente. Aborto é crime. Nenhuma prática pode ser comemorada ou celebrada. Essa é minha convicção pessoal filosófica e cristã", afirmou o ministro da AGU.

