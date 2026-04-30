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PL DA DOSIMETRIA

Lídice da Mata cita “bolsonaristas eufóricos” e prevê nova derrota de Lula

Declaração da deputada ocorreu após rejeição de Jorge Messias

Ane Catarine e Yuri Abreu
Por Ane Catarine e Yuri Abreu
| Atualizada em

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Deputada federal Lídice da Mata
Deputada federal Lídice da Mata - Foto: Yuri Abreu | Ag. A TARDE

A deputada federal Lídice da Mata (PSB-BA) afirmou nesta quinta-feira, 30, que, embora ainda não tenha uma posição oficial, avalia que o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) já reconhece o caráter político da derrota de Jorge Messias no Senado e teme repetir o revés na análise do veto ao chamado PL da Dosimetria.

O advogado-geral da União foi indicado por Lula para a vaga aberta no Supremo Tribunal Federal (STF) com a aposentadoria de Luís Roberto Barroso, mas não obteve votos suficientes.

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A expectativa é de nova derrota do governo nesta quinta, com a possível derrubada do veto ao projeto que pode reduzir penas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

“O que eu percebo é que vai se consolidando a compreensão de que a posição do Senado foi muito mais política do que baseada na capacidade de Jorge Messias. Ele se saiu muito bem na sabatina. E eles vão querer repetir isso [impor derrota ao governo] hoje”, disse a deputada.

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A declaração foi dada durante conversa com a imprensa durante uma agenda com o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), que entregou um conjunto habitacional do programa Minha Casa Minha Vida, em Salvador.

Mágoa e reação eufórica de bolsonaristas

Lídice afirmou ainda que a derrota do governo na indicação ao STF está relacionada a uma insatisfação do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), que não conseguiu emplacar o nome do senador Rodrigo Pacheco (PSB-MG) para a vaga na Corte.

Segundo a deputada, também há uma articulação de “bolsonaristas eufóricos” para impor derrotas ao governo.

“Só tenho a lamentar a posição que o Senado tomou, que foi grave. Se juntou a insatisfação do presidente da Casa à ação dos bolsonaristas eufóricos, tentando derrotar o presidente Lula, e fizeram isso que, na minha opinião, desbota as cores do Senado Federal”, disse.

Pelos mesmos motivos, segundo ela, a derrubada do veto integral de Lula ao PL da Dosimetria já é considerada provável.

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Jorge Messias PL da Dosimetria

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