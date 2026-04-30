Jerônimo relembra polêmica do Habite-se em Salvador: “Tem gente que atrapalha”

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O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), voltou a criticar a Prefeitura de Salvador nesta quinta-feira, 30, ao afirmar que a gestão municipal teria dificultado a entrega de um conjunto habitacional do programa Minha Casa, Minha Vida ao não liberar o Habite-se do empreendimento.

Segundo o governador, a liberação do documento teria impedido que a entrega do Residencial Zulmira Barros ocorresse durante a agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na capital baiana.

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“Estamos aqui hoje entregando as chaves, que deveriam ter sido entregues antes, porque tem gente que, além de não fazer, dificulta. Era para a gente ter entregue quando Lula estava aqui conosco, seria a nossa festa, mas existem aqueles que atrapalham”, disse.

Relembre o caso

A entrega de 300 unidades do Residencial Zulmira Barros, em Salvador, estava prevista para o dia 2 de abril, durante a visita de Lula à cidade, mas foi cancelada poucas horas antes.

O empreendimento recebeu investimento de R$ 49 milhões e conta com áreas de lazer e esporte.

Minha Casa, Minha Vida Zulmira Barros, em Salvador | Foto: Thuane Maria | GOVBA

Na ocasião, durante visita às obras do VLT de Salvador, Jerônimo atribuiu o cancelamento à “má vontade” da prefeitura.

A declaração foi interpretada como uma crítica direta à gestão municipal, que respondeu em nota.

A Prefeitura de Salvador afirmou ter recebido a fala “com perplexidade” e disse que o governo do estado não havia encaminhado toda a documentação necessária para a análise e liberação do Habite-se.