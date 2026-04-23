ELEIÇÕES 2026
Jerônimo Rodrigues avança em apoios e faz oposição ligar alerta
Governador já conta com suporte de mais de 350 gestores municipais
O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), ampliou o leque de apoios entre os prefeitos no estado, ultrapassando a marca de 350 gestores na base de apoio. Na quarta-feira, 22, após reuniões na governadoria, em Salvador, o titular do Palácio de Ondina recebeu mais três afagos.
Um dos encontros ocorreu com o prefeito de Piatã, Marcos Paulo (PSD). Na ocasião, o pessedista, que faz parte da sigla que, na Bahia, é comandada pelo senador Otto Alencar (PSD-BA), afirmou que vai “reconhecer o trabalho que o governador fez" pelo município.
“Isso é a política, é você trabalhar para as pessoas, para o povo, reconhecer quem faz isso. Então o governador tem trabalhado, a gente vai reconhecer, sim, o trabalho que tem feito para Piatã também”, afirmou Marcos Paulo.
"Selando casamento"
Outro suporte veio da prefeita de Itatim, Daiane dos Anjos (PSD) que, em 2022, contribuiu para a vitória da oposição ao governo no município. Após o encontro de ontem, a gestora afirmou que está "selando um casamento” com o governador.
Encontro com bolsonarista
O terceiro encontro aconteceu com o prefeito de Cruz das Almas, Ednaldo Ribeiro (Republicanos). Após conversa com Jerônimo, o gestor, que então faz parte da oposição ao governo da Bahia e é declaradamente apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), posou para fotos e apertou as mãos do petista.
O bate-papo entre Jerônimo e Ednaldo não é algo exatamente recente. Em julho do ano passado, os dois se encontraram, na capital baiana, para tratar de ações estratégicas voltadas ao desenvolvimento do município.
Foco
A reunião teve como foco o fortalecimento da interação entre os governos estadual e municipal, com o objetivo de ampliar os investimentos em áreas como saúde, educação, infraestrutura, abastecimento de água e segurança.
“Foi uma conversa importante, com foco no diálogo e na construção conjunta de soluções para o município”, afirmou Jerônimo, na ocasião. “O diálogo com o Governo do Estado é fundamental para buscarmos avanços para a nossa cidade”, completou Ednaldo.
