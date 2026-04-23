ELEIÇÕES 2026

Jerônimo Rodrigues avança em apoios e faz oposição ligar alerta

Governador já conta com suporte de mais de 350 gestores municipais

Governador Jerônimo Rodrigues (PT) ampliou leque de apoios entre os prefeitos do interior
Governador Jerônimo Rodrigues (PT) ampliou leque de apoios entre os prefeitos do interior

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), ampliou o leque de apoios entre os prefeitos no estado, ultrapassando a marca de 350 gestores na base de apoio. Na quarta-feira, 22, após reuniões na governadoria, em Salvador, o titular do Palácio de Ondina recebeu mais três afagos.

Um dos encontros ocorreu com o prefeito de Piatã, Marcos Paulo (PSD). Na ocasião, o pessedista, que faz parte da sigla que, na Bahia, é comandada pelo senador Otto Alencar (PSD-BA), afirmou que vai “reconhecer o trabalho que o governador fez" pelo município.

“Isso é a política, é você trabalhar para as pessoas, para o povo, reconhecer quem faz isso. Então o governador tem trabalhado, a gente vai reconhecer, sim, o trabalho que tem feito para Piatã também”, afirmou Marcos Paulo.

Leia Também:

Jerônimo lamenta acidente com 7 mortos na BA-148: "Sigo acompanhando"
Secretário de Jerônimo pode receber maior honraria da Alba
Apóas marcha de 8 dias, MST se reúne com governo Jerônimo
Mãe Bernadete: Jerônimo Rodrigues se manifesta após condenação de réus

"Selando casamento"

Outro suporte veio da prefeita de Itatim, Daiane dos Anjos (PSD) que, em 2022, contribuiu para a vitória da oposição ao governo no município. Após o encontro de ontem, a gestora afirmou que está "selando um casamento” com o governador.

Prefeita de Itatim, Daiane dos Anjos (PSD) — à esquerda —, teve reunião com o governador Jerônimo Rodrigues (PT)
Prefeita de Itatim, Daiane dos Anjos (PSD) — à esquerda —, teve reunião com o governador Jerônimo Rodrigues (PT) | Foto: Wuiga Rubini/GOVBA

Encontro com bolsonarista

O terceiro encontro aconteceu com o prefeito de Cruz das Almas, Ednaldo Ribeiro (Republicanos). Após conversa com Jerônimo, o gestor, que então faz parte da oposição ao governo da Bahia e é declaradamente apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), posou para fotos e apertou as mãos do petista.

O bate-papo entre Jerônimo e Ednaldo não é algo exatamente recente. Em julho do ano passado, os dois se encontraram, na capital baiana, para tratar de ações estratégicas voltadas ao desenvolvimento do município.

Governador Jerônimo Rodrigues (PT) teve reunião com Ednaldo Ribeiro (Republicanos), prefeito de Cruz das Almas e declaradamente bolsonarista
Governador Jerônimo Rodrigues (PT) teve reunião com Ednaldo Ribeiro (Republicanos), prefeito de Cruz das Almas e declaradamente bolsonarista | Foto: Wuiga Rubini/GOVBA

Foco

A reunião teve como foco o fortalecimento da interação entre os governos estadual e municipal, com o objetivo de ampliar os investimentos em áreas como saúde, educação, infraestrutura, abastecimento de água e segurança.

“Foi uma conversa importante, com foco no diálogo e na construção conjunta de soluções para o município”, afirmou Jerônimo, na ocasião. “O diálogo com o Governo do Estado é fundamental para buscarmos avanços para a nossa cidade”, completou Ednaldo.

Publicações Relacionadas

A tarde play
Governador Jerônimo Rodrigues (PT) ampliou leque de apoios entre os prefeitos do interior
Play

Vídeo: juíza critica corte de benefícios e fala em “escravidão”

Governador Jerônimo Rodrigues (PT) ampliou leque de apoios entre os prefeitos do interior
Play

Cientista político analisa as lições da montagem das chapas majoritárias na Bahia

Governador Jerônimo Rodrigues (PT) ampliou leque de apoios entre os prefeitos do interior
Play

Nova regra da nota fiscal: pescador artesanal da Bahia será afetado?

Governador Jerônimo Rodrigues (PT) ampliou leque de apoios entre os prefeitos do interior
Play

Escala 6x1: Hugo Motta reage após Lula enviar projeto ao Congresso

x