Prefeita de Itatim abandona oposição e anuncia apoio a Jerônimo

Jerônimo Rodrigues (PT) ao lado da prefeita Daiane (PSD) - Foto: Wuiga Rubini | GOVBA

O grupo liderado pela prefeita de Itatim, Daiane (PSD), que em 2022 garantiu a vitória para ACM Neto (UB) no município, agora passa a integrar a base de apoio do governador Jerônimo Rodrigues (PT).

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (22), durante encontro em Salvador, marcando uma nova fase no posicionamento político do grupo. “Com este encontro estamos finalmente selando um casamento com o governo”, disse Daiane.

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Ao destacar a mudança, o ex-prefeito e um dos líderes políticos do município, Tingão (PSD), relembrou o resultado da última eleição e projetou o novo cenário: “Em 2022 demos a vitória em Itatim para um lado, agora vamos dar a vitória para Jerônimo”.

Decisão

Em entrevista, a prefeita garantiu que a decisão está ligada ao fortalecimento da parceria e a atenção dada pelo governador com a chegada de investimentos. “A gente sentia falta do apoio do Governo do Estado. Havia essa ausência, mas agora estamos caminhando juntos, o que tem feito a diferença para o desenvolvimento do nosso município”, afirmou.

Itatim esteve entre os municípios onde a oposição saiu vitoriosa na última eleição para governador. Com a adesão do grupo político da prefeita Daiane, a tendência é de mudança e reorganização com impacto direto no equilíbrio político da região.