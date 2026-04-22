Erika Hilton comemora avanço da PEC 6x1 e já prevê forte resistência da oposição

Deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP) - Foto: Bruno Spada | Câmara dos Deputados

A deputada federal, Erika Hilton (PSOL-SP), celebrou a aprovação, na tarde desta quarta-feira, 22, da admissibilidade da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que visa extinguir a jornada de trabalho de seis dias por um de descanso (6x1).

Parcimoniosa, Erika sinalizou cautela para as próximas etapas legislativas. A sessão foi marcada por debates intensos e forte pressão das galerias.

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O texto agora segue para uma Comissão Especial, fase crucial onde o mérito e os impactos econômicos serão detalhados.

A proposta, que ganhou tração após mobilização digital sem precedentes liderada por Rick Azevedo (PSOL-RJ), propõe a redução da carga horária semanal para 36 horas, possibilitando o modelo de quatro dias de trabalho.

Embates no plenário

O fim da escala 6x1 representa a maior melhoria para o trabalhador desde a Constituição de 1988", afirmou a deputada. Hilton foi enfática ao definir o próximo desafio: "A luta agora é para que a proposta não seja destruída pelos bolsonaristas".

Do outro lado, a oposição e frentes ligadas ao setor de serviços demonstram preocupação com o custo da mão de obra e a manutenção de pequenos negócios. O debate sobre a viabilidade econômica deve ser o centro das atenções na Comissão Especial.

Movimento VAT

O avanço da PEC não é apenas uma vitória política, mas um reflexo da mudança de paradigma geracional. O Movimento VAT (Vida Além do Trabalho) conseguiu transformar uma demanda técnica em um clamor popular, forçando o Congresso a discutir um tema que, até pouco tempo, era considerado tabu entre as lideranças partidárias.