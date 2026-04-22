Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

MUDANÇA

Nova lei pode banir o ‘quarto de empregada’ no Brasil

A medida visa combater o preconceito racial enraizado no país

Franciely Gomes
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
O termo é muito usado por empresas
O termo é muito usado por empresas -

O termo “quarto de empregada” deve sumir do vocabulário dos brasileiros em breve. O projeto da Lei Preta Rara, que garante a extinção desta e de outras expressões populares, foi aprovado pela Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados nesta semana.

A medida, proposta pela deputada Professora Marcivania (PCdoB-AP), altera a lei que trata do trabalho doméstico (Lei Complementar 150/15). Ela visa combater a “cultura da servidão” dentro das residências, proibindo o termo em documentos e anúncios imobiliários espalhados pelo Brasil.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Além do “quarto de empregada”, variações como “dependência de empregada”, “suíte de empregada” e outras semelhantes também estão proibidas em materiais de marketing de construtoras e anúncios de venda.

Leia Também:

Preso por assassinar modelo baiana é encontrado morto na cadeia
Candidata ao Miss, psicóloga e maquiadora: conheça modelo baiana morta no RJ
CCJ da Câmara aprova proposta parcial para acabar com escala 6x1

Conscientização contra o racismo

Após o sancionamento, a lei seguirá com medidas de conscientização contra termos racistas e escravocratas, que deverão ser adotadas pelo poder público, em todas as esferas, com palestras e outras ações.

Apesar da aprovação na Comissão da Câmara, o texto deve passar pelos deputados e senadores, que votarão a favor ou contra. Depois da decisão, a lei será sancionada oficialmente pela Presidência da República e entrará em vigor.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

brasil lei Política

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O termo é muito usado por empresas
Play

Vídeo: homem morde e arranca parte da orelha da companheira em festa

O termo é muito usado por empresas
Play

Vídeo: juíza critica corte de benefícios e fala em “escravidão”

O termo é muito usado por empresas
Play

“Polícia me seguindo”, MC Ryan comentou em vídeo sobre saldo do banco

O termo é muito usado por empresas
Play

Tubarão ronda crianças em famosa praia brasileira; veja

x