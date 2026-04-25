Com Wagner e Rui, Jerônimo reúne 37 prefeitos em Brumado

Em evento com Wagner e Rui, Jerônimo reuniu 37 prefeitos em Brumado - Foto: Wuiga Rubini/GOVBA

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), reuniu 37 prefeitos durante um evento em Brumado, no sudoeste do estado, que culminou em uma entrega de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) e autorização da implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário na cidade.

A solenidade contou com a presença do senador Jaques Wagner e do ex-ministro Rui Costa, ambos do PT, que serão os candidatos da base aliada ao Palácio de Ondina às duas vagas que a Bahia tem direito, nas eleições de outubro, para a Casa Alta.

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Investimentos

A UBS José Clemente Alves Gondim recebeu investimento de R$ 1,8 milhão, fruto de uma parceria entre o Governo Federal (Novo PAC), o Estado e a prefeitura local. Além da unidade física, a saúde ganhou reforço com uma nova ambulância e uma van para o Tratamento Fora do Domicílio (TFD).

"Estamos entregando uma Unidade Básica de Saúde moderna, construída com recursos do PAC, fruto da parceria entre o presidente Lula, o Governo da Bahia e a Prefeitura. É um equipamento que fortalece a atenção básica, amplia o acesso da população aos serviços e garante mais qualidade no atendimento”, afirmou Jerônimo.

UBS José Clemente Alves Gondim recebeu investimento de R$ 1,8 milhão | Foto: Wuiga Rubini/GOVBA

Com relação ao esgotamento sanitário, o montante aplicado nas intervenções ultrapassa os R$ 200 milhões e prevê 231,6 km de rede coletora, atendendo mais de 18 mil imóveis e beneficiando cerca de 70 mil moradores.

Abastecimento e habitação

Na ocasião, governo também entregou sistemas de abastecimento em Ubiraçaba, Marquinhos e Lagoa Funda, garantindo segurança hídrica com investimentos que somam mais de 5 milhões.

Na habitação, foi confirmada a construção de 200 novas casas pelo programa Minha Casa, Minha Vida, com outras 144 já em estágio avançado de obras.

Jerônimo reúne cúpula da base e alinha estratégias para as Eleições

De olho nas eleições e em meio às realizações do governo do Estado, o titular do Palácio de Ondina, Jerônimo Rodrigues (PT), realizou uma reunião na governadoria, na última quinta-feira, 23, que contou com a presença de caciques partidários, deputados federais e estaduais, além de senadores e secretários.

Entre outros, a encontro trouxe um levantamento das intervenções de infraestrutura no estado. Segundo o governo, a Bahia alcançou a marca superior a 2.600 obras — concluídas ou em andamento — abrangendo desde complexos viários até intervenções de urbanização em municípios do interior.

"Trouxemos aqui as bancadas federais, estaduais, os senadores e secretários para gente fazer um balanço do governo nesses três anos. Temos uma avaliação sobre as obras sendo entregues e iniciativas que estão avançando. Estamos olhando para frente, desenvolvendo cada vez mais toda Bahia", afirmou Jerônimo Rodrigues, na ocasião.

Bastidores

Informações de bastidores obtidas pelo portal A TARDE apontam que outros assuntos foram tratados pelo bloco, como o pagamento das emendas parlamentares dos deputados estaduais.

Segundo um dos nomes ouvidos, sob anonimato, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) apresentou um cronograma de pagamento dessas emendas. Uma avaliação positiva das gestões a nível estadual e federal também foi feita durante o encontro.