Jerônimo reúne cúpula da base e alinha estratégias para as Eleições 2026

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Foto da reunião entre o governador e membros da base - Foto: Amanda Ercília | GOVBA

De olho nas eleições e em meio as realizações do governo do Estado, o titular do Palácio de Ondina, Jerônimo Rodrigues (PT), realizou uma reunião, na governadoria, nesta quinta-feira, 23, que contou com a presença de caciques partidários, deputados federais e estaduais, além de senadores e secretários.

Nomes presente na reunião

Ivana Bastos (PSD), presidente da Alba;

Otto Alencar, senador e presidente do PSD na Bahia;

Rui Costa (PT), pré-candidato ao Senado;

Jaques Wagner (PT-BA), senador e pré-candidato à reeleição;

Lídice da Mata, líder da bancada baiana na Câmara dos Deputados e presidente do PSB na Bahia.

Na ocasião, foi realizado um balanço das ações do Poder Executivo em áreas como:

Infraestrutura;

Saúde;

Economia;

Educação.

Durante a apresentação do resumo das ações, três pilares foram considerados fundamentais para o desenvolvimento do estado.

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Economia

Discussão sobre o crescimento do estado, atração de novos investimentos e o impacto das políticas de fomento ao emprego e renda.

Educação

Foco na modernização das unidades escolares, implantação de escolas em tempo integral e os resultados das recentes avaliações de desempenho estudantil.

Saúde

Balanço da regionalização dos serviços, com foco na entrega de novas policlínicas, ampliação de leitos hospitalares e o fortalecimento dos mutirões de cirurgias eletivas pelo estado.

Obras

A reunião trouxe um levantamento das intervenções de infraestrutura no estado. Segundo o governo, a Bahia alcançou a marca superior a 2.600 obras — concluídas ou em andamento — abrangendo desde complexos viários até intervenções de urbanização em municípios do interior.

"Trouxemos aqui as bancadas federais, estaduais, os senadores e secretários para gente fazer um balanço do governo nesses três anos. Temos uma avaliação sobre as obras sendo entregues e iniciativas que estão avançando. Estamos olhando para frente, desenvolvendo cada vez mais toda Bahia", afirmou Jerônimo Rodrigues.

Convênios

Além das entregas concluídas, o mapeamento detalhou o andamento de novos convênios assinados com as prefeituras baianas.

Bastidores

Informações de bastidores obtidas pelo portal A TARDE apontam que outros assuntos foram tratados pelo bloco, como o pagamento das emendas parlamentares dos deputados estaduais.

Segundo um dos nomes ouvidos, sob anonimato, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) apresentou um cronograma de pagamento dessas emendas. Uma avaliação positiva das gestões a nível estadual e federal também foi feita durante o encontro.

Ex-ministro-chefe da Casa Civil, o pré-candidato ao Senado, Rui Costa (PT), sinalizou as realizações do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nos últimos três anos.

O encontro também serviu para motivar a base governista, que já começa a se preparar para as eleições de outubro deste ano, além da análise da imagem do presidente Lula e do seu governo.