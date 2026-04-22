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ELEIÇÕES

Flávio Bolsonaro pode ter vereadora mais votada do Nordeste como vice

Priscila Costa é vista como uma escolha estratégica para a disputa contra Lula

Ane Catarine
Por

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O pré-candidato Flávio Bolsonaro com a vereadora Priscila Costa
O pré-candidato Flávio Bolsonaro com a vereadora Priscila Costa -

A vereadora Priscila Costa, do PL no Ceará, desponta como uma das favoritas para a vaga de vice na chapa do senador Flávio Bolsonaro (PL) à Presidência da República.

Mais votada do Nordeste nas últimas eleições municipais, ela é vista como uma escolha estratégica para a disputa contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PL).

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Nos bastidores, a avaliação é que uma candidata nordestina pode ampliar o alcance da chapa e fortalecer o diálogo com o eleitorado feminino.

Priscila se reuniu recentemente com Flávio e recebeu elogios públicos. “Já faz um estrago sendo vereadora, imagine em Brasília”, afirmou o senador.

Confira:

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Um post compartilhado por Priscila Costa (@priscilacosta)

A parlamentar, de 38 anos, preside o PL Mulher no Ceará, é pré-candidata ao Senado e, por ser ligada à Assembleia de Deus, também é vista como um nome com potencial de mobilização entre eleitores evangélicos.

Relação com Michelle

Priscila é próxima da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL), que apoia a candidatura dela ao Senado. Nos bastidores, uma eventual escolha para a vice também é interpretada como um gesto político em direção a Michelle.

Hoje, há um conflito interno no PL que põe o presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, e Michelle Bolsonaro em lados opostos.

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Michelle já deixou claro não abrir mão da candidatura de Priscila ao Senado, inclusive com a vaga e o número 222 no Ceará. Valdemar, no entanto, articula a vaga para o deputado estadual Alcides Fernandes.

Outros nomes cotados

Outras mulheres também são avaliadas para compor a chapa de Flávio, como a senadora Tereza Cristina e a deputada federal Simone Marquetto, que aparecem como alternativas dentro das negociações políticas.

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Tags:

eleições 2026 Flávio Bolsonaro Priscila Costa

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