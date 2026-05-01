Irã envia nova proposta de paz aos Estados Unidos

O Irã enviou uma nova proposta de paz aos Estados Unidos nesta sexta-feira, 1º, por meio de mediadores do Paquistão, segundo informações da IRNA, agência estatal iraniana. Ainda hoje, o chefe do Poder Judiciário do Irã, Gholamhossein Mohseni Ejei, afirmou que o país está aberto a dialogar com os EUA, mas não aceitará “imposições” sob ameaça.

“A República Islâmica nunca renunciou às negociações [...] mas, de fato, não aceitamos imposições. Não queremos a guerra; não queremos que ela continue. No entanto, o Irã não vai, de forma alguma, abandonar seus princípios e valores diante desse inimigo malicioso, com o objetivo de evitar a guerra ou impedir sua continuidade”, declarou Gholamhossein.

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De acordo com a IRNA, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores iraniano, Esmail Baghai, enfatizou que o fim da guerra e a paz duradoura são a prioridade do Irã nas negociações com os EUA.

Cessar-fogo fragilizado

Irã e EUA realizaram apenas uma rodada de conversas após a instauração de um cessar-fogo em abril, depois de quase 40 dias de conflito, iniciado com os bombardeios norte-americanos e israelenses em 28 de fevereiro, que vitimaram o antigo líder do regime iraniano, Ali Khamenei.

Donald Trump argumenta que o cessar-fogo em vigor representa o fim das hostilidades, apesar das tensões entre os países seguirem elevadas.

Nos últimos dias, as negociações estagnaram, e os EUA impuseram um bloqueio naval aos portos iranianos. Por sua vez, o Irã mantém quase fechado o Estreito de Ormuz, um dos principais pontos de escoamento de petróleo do mundo.

O impasse nas negociações mantém o cenário instável. Sem avanço em um acordo, cresce o risco de retomada dos confrontos, diante da troca de ameaças e da pressão econômica exercida por Washington sobre Teerã.