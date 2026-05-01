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Ganhe até 30 mil euros para morar na Europa: vilarejos abrem os cofres para novos moradores

Pequenas localidades passaram a lançar iniciativas para atrair novos moradores

João Grassi
Por
| Atualizada em

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Imagem ilustrativa da imagem Ganhe até 30 mil euros para morar na Europa: vilarejos abrem os cofres para novos moradores
- Foto: Reprodução | Pexels

Imaginar uma vida na Europa costuma remeter a cenários com vielas de pedra, povoados silenciosos e um ritmo bem mais tranquilo do que o das grandes cidades. Em países como Itália, Espanha e Suíça, porém, esse desejo não fica só na imaginação — ele pode vir acompanhado de incentivos concretos.

Pequenas localidades passaram a lançar iniciativas para atrair novos moradores, oferecendo desde apoio financeiro até moradias com custos reduzidos ou estímulo para abertura de negócios.

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A iniciativa reflete um movimento mais amplo em várias partes da Europa: combater o esvaziamento de regiões rurais.

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O vilarejo de Arenillas, na Espanha, ganhou notoriedade ao prometer casa e oportunidade de trabalho para quem quisesse morar lá. Apesar disso, não se trata de uma simples mudança. Já em Ponga, são oferecidos cerca de 3 mil euros para casais interessados em se mudar, além de um valor adicional por filho, desde que permanecessem no local por ao menos cinco anos.

Na Itália, Presicce-Acquarica, localizada na região da Puglia, criou um programa voltado à compra e recuperação de imóveis abandonados, com incentivos que podiam chegar a 30 mil euros. A Sardenha também passou a oferecer subsídios de até 15 mil euros para aquisição ou reforma de casas em municípios pequenos, especialmente aqueles com população reduzida.

No sul italiano, a Calábria também lançou iniciativas voltadas a pessoas com menos de 40 anos, com apoio financeiro mensal por até três anos ou incentivo para quem desejasse empreender em cidades menores.

Nos Alpes suíços, Albinen se tornou um exemplo conhecido dessa tentativa de equilibrar beleza natural com a necessidade de manter sua população. Lá eram oferecidos até 25 mil francos suíços por adulto e 10 mil por criança, embora com regras bastante exigentes.

Pontos importantes antes de decidir

Em geral, esses programas incluem regras como idade máxima, tempo mínimo de residência e investimento em imóveis locais. Ou seja, apesar de atrativos, exigem planejamento e atenção às condições estabelecidas, como compromisso de permanência por determinado período.

Vale lembrar que nem todos esses programas ficam disponíveis o tempo todo. Muitos funcionam por meio de editais, dependem de orçamento público e podem variar bastante entre diferentes cidades.

Por esse motivo, antes de tomar qualquer decisão, é importante consultar fontes oficiais, como sites de prefeituras ou governos regionais, para garantir que as informações estejam atualizadas.

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