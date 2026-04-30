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CONFUSÃO

Crianças são usadas como escudo durante confusão em protesto

O ocorrido foi registrado por pessoas que estavam no local

Franciely Gomes
Por

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O protesto causou uma confusão
O protesto causou uma confusão - Foto: Reprodução | X

Crianças foram usadas como escudo humano durante protesto em Bogotá, na Colômbia, nesta quarta-feira, 29. O fato aconteceu em frente ao Ministério do Interior da Colômbia, após uma ocupação de integrantes do povo Emberá.

No vídeo, publicado pela diretora do Instituto Colombiano de Bem-Estar Familiar (ICBF), Astrid Cáceres, forças de segurança aparecem ao fundo utilizando bombas de efeito moral e gás lacrimogêneo para conter a população.

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Segundo informações divulgadas pelo governo colombiando, o grupo ocupou prédios do Ministério do Interior e bloqueou acessos ao local, deixando mais de 1,2 mil funcionários presos por cerca de sete horas.

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A ação foi contida por agentes da Unidade Nacional de Diálogo e Manutenção da Ordem (UNDMO), que foram impedidos de avançar devido ao escudo feito com as crianças e adolescentes posicionados à frente dos manifestantes.

De acordo com a imprensa local, a mobilização faz parte de uma série de protestos da comunidade Emberá. Eles estão reivindicando melhores condições de vida, mais segurança e o cumprimento de acordos relacionados a direitos territoriais.

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Tags:

Colômbia mundo protesto

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