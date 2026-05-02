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Chefe do BDM morto em ação que vitimou criança cumpria prisão domiciliar

Traficante está envolvido no assassinato de Davi Luiz de Jesus Ribeiro, de 11 anos, no Engenho Velho da Federação

Luiza Nascimento
Por

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Maverique Souza da Silva
Maverique Souza da Silva - Foto: Divulgação/SSP

Maverique Souza da Silva, conhecido como Mavi, foi um dos suspeitos mortos durante a ação que vitimou uma criança, na madrugada de sexta-feira, 2, no Engenho Velho da Federação, em Salvador. De acordo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), ele cumpria prisão domiciliar.

O suspeito liderava o tráfico de drogas em Lajinha, naquela região, pelo BDM, acumulava passagens pela pelo sistema prisional e também possuía envolvimento com:

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  • Mortes violentas
  • Tráficos de armas
  • Corrupção de menores
  • Lavagem de dinheiro

Outro suspeito, identificado pelo apelido de “Paulista”, também morreu na ação. Um terceiro homem, identificado como Jaderson Ramos dos Santos, natural de Madre de Deus e com histórico de homicídios, foi baleado, socorrido e permanece sob custódia. Ao todo, cinco pessoas foram atingidas na ocorrência.

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Relembre o caso

Uma criança de 11 anos, identificada como Davi Luiz de Jesus Ribeiro, morreu após ser baleada dentro de casa no Engenho Velho da Federação. O menino foi atingido durante uma intensa troca de tiros entre policiais e suspeitos armados. A tia do menino, Islana Alexandrino, de 32 anos, também foi atingida e segue internada no Hospital Geral do Estado (HGE), após ser ferida no braço e na coluna.

Segundo a Polícia Militar, equipes do Batalhão de Patrulhamento Tático Móvel (BPATAMO) realizavam uma operação na região quando foram recebidas a tiros por homens armados. Durante a fuga, os suspeitos invadiram residências e passaram a circular pelos telhados.

O caso é investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, que realiza perícias e oitivas para esclarecer as circunstâncias do caso.

Jerônimo lamenta morte

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, lamentou a morte de uma criança durante um confronto armado ocorrido na madrugada desta sexta-feira, 1º, no bairro do Engenho Velho da Federação, em Salvador. Em nota, ele afirmou ter recebido a notícia com tristeza e se solidarizou com familiares.

"Recebi com tristeza a informação do que aconteceu no Engenho Velho da Federação. Me solidarizo com a família da criança que perdeu a vida e com sua tia, que segue em recuperação. Deixo aqui meu abraço e todo o meu respeito nesse momento tão difícil", publicou nas redes sociais.

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Tags:

Casos de homicídio conflito armado Prisão domiciliar segurança pública tráfico de drogas violência urbana

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