Mãe e padrasto são presos por estuprar criança na Bahia

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A mãe e o padrasto de uma criança foram presos por estupro de vulnerável na zona rural de Bom Jesus da Lapa, na região oeste da Bahia. O crime foi registrado no dia 7 de abril deste ano, mas eles foram autuados apenas última quarta-feira, 29.

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima sofria abusos sexuais cometidos pelo homem, de 29 anos, com consentimento da genitora, de 35.

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Detalhes da prisão

A ação foi realizada por equipes da 1ª Delegacia Territorial (DT/Bom Jesus da Lapa), em cumprimento a mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário da comarca do município.

O casal foi conduzido à unidade policial e segue custodiado à disposição da Justiça.