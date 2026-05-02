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POLÍCIA

Mãe e padrasto são presos por estuprar criança na Bahia

Vítima sofria abusos com consentimento da genitora

Luiza Nascimento
Por

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Imagem ilustrativa - Foto: Divulgação / Ascom-PCBA

A mãe e o padrasto de uma criança foram presos por estupro de vulnerável na zona rural de Bom Jesus da Lapa, na região oeste da Bahia. O crime foi registrado no dia 7 de abril deste ano, mas eles foram autuados apenas última quarta-feira, 29.

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima sofria abusos sexuais cometidos pelo homem, de 29 anos, com consentimento da genitora, de 35.

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Detalhes da prisão

A ação foi realizada por equipes da 1ª Delegacia Territorial (DT/Bom Jesus da Lapa), em cumprimento a mandado de prisão expedido pelo Poder Judiciário da comarca do município.

O casal foi conduzido à unidade policial e segue custodiado à disposição da Justiça.

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Tags:

Bahia Bom Jesus da Lapa Polícia

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