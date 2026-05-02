Cantor de pagode Kinho do Rodo morre após passar mal

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Informação foi confirmada pela equipe do cantor nas redes sociais - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Conhecido como Kinho do Rodo, o cantor Marcos Santos Neves morreu na madrugada deste sábado, 2, após passar mal na Bahia. A causa da morte não foi divulgada.

A informação foi confirmada pela equipe do cantor nas redes sociais. “É com grande tristeza que recebemos a notícia, por meio de sua mãe e de seu produtor, de que Marcos Santos Neves, nosso Kinho do Rodo, faleceu na madrugada do dia 2 de maio”, escreveu a equipe.

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“É com grande pesar que lamentamos o seu falecimento, e toda a equipe se solidariza neste momento, manifestando os sentimentos a todos os familiares e amigos”, completaram.

Segundo informações preliminares, o artista estava na casa de um amigo quando começou a sentir uma dor no peito enquanto estava sentado no sofá. A morte foi confirmada por volta de 1h30.

Kinho do Rodo ganhou projeção ao comandar o grupo O Rodo da Bahia e acumulava mais de 210 mil seguidores nas redes sociais.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre velório e sepultamento.