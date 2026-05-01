Shakira no Rio: confira tudo o que você precisa saber sobre o show

Cantora colombiana fará o maior show da sua carreira nas areias da Praia de Copacabana - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Shakira já está no Brasil para se apresentar no Todo Mundo no Rio, neste sábado, 2, na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro.

O show da diva pop será o maior da carreira da artista e abaixo você confere tudo o que você precisa saber sobre a apresentação.

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Horários e outras atrações

Às 17h45 a programação terá início com o DJ Vintage Culture seguido por DJ Maz, que toca das 19h às 20h30. O show principal está previsto para às 21h45.

Após Shakira, ainda está prevista a participação de um DJ surpresa e uma performance com drones no encerramento, por volta de 0h15.

Provável setlist

A cantora colombiana é dona de diversos hits como ‘Estoy Aquí’, ‘Hips Don't Lie’ e ‘Whenever, Wherever’, que provavelmente não vão faltar no show do Todo Mundo no Rio, entre várias outras.

Confira o provável setlist :

‘Hips Don’t Lie’

‘Whenever, Wherever’

‘Waka Waka (This Time for Africa)’

‘La Tortura’ feat. Alejandro Sanz

‘Chantaje’ feat. Maluma

‘TQG’ feat. Karol G

‘BZRP Music Sessions #53’

‘Monotonía’

‘Te Felicito’ feat. Rauw Alejandro

‘Don’t Wait Up’

‘Me Enamoré’

‘Underneath Your Clothes’

‘Objection (Tango)’

‘She Wolf’

‘Loba’

‘Addicted to You’

‘Rabiosa’

‘Loca’

‘Perro Fiel’

‘Girl Like Me’ feat. Black Eyed Peas

‘Empire’

‘Can’t Remember to Forget You’ feat. Rihanna

‘Illegal’

‘Suerte’ ("Whenever, Wherever" – versão em espanhol)

‘Estoy Aquí’

‘Antología’

‘Inevitable’

‘Día de Enero’

‘Ojos Así’

‘Copa Vacía’ feat. Manuel Turizo

‘Choka Choka’ feat. Anitta

Público

Segundo a Prefeitura do Rio de Janeiro, a expectativa é que o show de Shakira reúna entre 2 milhões a 2,5 milhões de pessoas no evento.

Para lidar com a grandiosidade do evento, o palco da colombiana será maior que os apresentados anteriormente: a estrutura terá 1.500 m².

Operação no bairro

A operação no bairro terá início na madrugada de sábado, com bloqueios progressivos na Avenida Atlântica. A partir das 19h, o acesso de veículos será totalmente restrito em Copacabana.

A entrada na praia será feita por pontos controlados com revistas da Polícia Militar. Itens como garrafas de vidro estarão proibidos.

Além disso, o esquema de segurança definiu que os comerciantes não devem vender bebidas em garrafas de vidro, o que se estende ao público, que não pode passar pela revista portando essas garrafas.

Ficou definido também que os barraqueiros estão proibidos de criar espécies de "cercamento" em torno de seus comércios. Nas calçadas, o espaço será reservado apenas para os quiosques. A CET-Rio também fiscalizará os estacionamentos públicos que estarão bloqueados na hora do show de Shakira.

A produção do show vai determinar um horário para interromper carga e descarga. Também será proibido a entrada de carros sem credenciamento após 19h no local.

Em relação à Avenida Atlântica, onde fica a praia de Copacabana, as vias serão fechadas para veículos já à 0h de sábado. Aos pedestres, o acesso à orla será fiscalizado pela polícia nas ruas perpendiculares através de grandes pórticos.

O Governo do Rio de Janeiro revelou que haverá 7.927 agentes de segurança em conjunto entre a cidade e o estado para organizarem o evento.

Transporte público

O metrô terá a estação Siqueira Campos como principal ponto de chegada. A estação Cardeal Arcoverde funcionará apenas para desembarque em horário limitado.

Já os ônibus municipais e intermunicipais terão rotas especiais até a Avenida Princesa Isabel, enquanto o BRT operará 24 horas. A Supervia também terá esquema especial de ida e volta, com reforço na madrugada.

Todo Mundo no Rio

O evento surgiu em 2024 com a realização do show de Madonna com a ‘The Celebration Tour’, em comemoração aos seus 40 anos de carreira. Segundo dados da Riotur, o evento reuniu 1,6 milhão de pessoas na orla.

Em 2025, foi a vez de Lady Gaga trazer a ‘The Mayhem Ball’, turnê do álbum ‘Mayhem’, lançado em 2025. Conforme a Riotur, 2,1 milhões de pessoas acompanharam à apresentação da artista.

A Prefeitura do Rio de Janeiro já confirmou que o evento Todo Mundo no Rio está garantido até 2028. A informação foi revelada em conjunto com a chegada de Shakira ao Brasil.