Suspeito de estupro coletivo de crianças em SP é preso na Bahia

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Um homem, de 21 anos, suspeito de participar de um estupro coletivo contra crianças de sete e 10 anos em São Miguel Paulista, em São Paulo (SP), foi preso neste sábado, 2, no município de Jequié, no sudoeste da Bahia, em ação da Polícia Civil.

Em nota enviada ao portal A TARDE, a PC informou que o cumprimento do mandado de prisão aconteceu através da 1ª Delegacia Territorial (DT/Jequié), após mandado expedido pelo Tribunal de Justiça paulista.

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O suspeito foi conduzido à unidade policial por guardas municipais e segue custodiado, à disposição do Poder Judiciário.

Detalhes sobre o crime

O crime ocorreu no dia 21 de abril, mas só chegou ao conhecimento das autoridades no dia 24. De lá para cá, cinco suspeitos foram identificados, sendo quatro adolescentes e o adulto, localizado na Bahia. Além dele, três suspeitos foram apreendidos, ambos em São Paulo, mas um segue foragido.

Inúmeros vídeos dos abusos foram gravados pelos suspeitos e uma das vítimas chegou a desaparecer por três dias.



O caso está sendo acompanhado pelo Conselho Tutelar, as crianças receberam atendimento de saúde e foram encaminhadas a um hospital de referência e as família acolhidas por serviços sociais.

Manifestantes têm realizado protestos na região cobrando justiça pelo crime.