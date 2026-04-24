Chuvas intensas na Bahia: saiba o que provocou e a previsão para os próximos dias

Veja previsão para Salvador - Foto: Olga Leiria / Ag. A Tarde

As chuvas que atingem a faixa leste da Bahia nos últimos dias devem começar a perder intensidade a partir do próximo domingo. A informação é do meteorologista Henrique Mendonça, do Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), em entrevista ao portal A TARDE.

Segundo ele, há previsão de diminuição das chuvas nos próximos dias, mas ainda com registros de precipitação.

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“Tem uma diminuição, mas ainda chove. Pelo menos até o próximo sábado, com alguns volumes um pouco mais expressivos. Já a partir do domingo, tem uma tendência de diminuição dessas chuvas”, explicou.

O que provocou as chuvas?

Estamos dentro do período de chuva aqui para a faixa leste da Bahia, então é comum que ocorram as chuvas regulares a partir de agora

O meteorologista destacou ainda que as chuvas recentes foram provocadas por um sistema meteorológico responsável por gerar instabilidade na atmosfera.

“O que ocasionou essas chuvas foi o que a gente chama na meteorologia de Cavado. Esse sistema causa bastante instabilidade aqui para a nossa região, em especial para o que aconteceu na faixa leste aqui da Bahia”, completou.

Previsão para Salvador

Em Salvador, o cenário requer atenção. Segundo o Inema, os acumulados recentes superaram os 100 milímetros em um intervalo de 24 horas, o que aumenta o risco de ocorrências associadas.

"A previsão da continuidade dessas chuvas é pelo menos até amanhã. Há uma corrente de movimentação de massa, de desbordamento de pequenos córregos e riachos. Então, a previsão ainda ergue um pouco da continuidade dessas chuvas, diminuindo já a partir do domingo", explica.

