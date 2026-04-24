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Chuvas na Bahia: Salvador e 79 cidades estão em alerta de perigo

Há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios

Luiza Nascimento
Por

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Cidades estão em alerta de perigo
Cidades estão em alerta de perigo -

Salvador e outras 79 cidades da Bahia estão em alerta de perigo (nível laranja), em decorrência das fortes chuvas, até às 23h59 desta sexta-feira, 24. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A previsão é de chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. Além disso, há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios nas cidades que contam com essas áreas de risco.

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Os municípios baianos afetados, além da capital baiana, integram o Nordeste, Centro-Sul, Região Metropolitana, Centro-Norte e Sul.

Confira instruções do órgão para o período

  • Evite enfrentar o mau tempo;
  • Observe alteração nas encostas;
  • Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
  • Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos;
  • Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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Veja lista de municípios afetados

  1. Alagoinhas
  2. Amargosa
  3. Amélia Rodrigues
  4. Antônio Cardoso
  5. Araçás
  6. Aramari
  7. Aratuípe
  8. Aurelino Leal
  9. Barra do Rocha
  10. Barro Preto
  11. Buerarema
  12. Cabaceiras do Paraguaçu
  13. Cachoeira
  14. Cairu
  15. Camaçari
  16. Camamu
  17. Candeias
  18. Cardeal da Silva
  19. Castro Alves
  20. Catu
  21. Conceição da Feira
  22. Conceição do Almeida
  23. Conceição do Jacuípe
  24. Conde
  25. Coração de Maria
  26. Cruz das Almas
  27. Dias d'Ávila
  28. Dom Macedo Costa
  29. Entre Rios
  30. Esplanada
  31. Feira de Santana
  32. Gandu
  33. Governador Mangabeira
  34. Ibirapitanga
  35. Ibirataia
  36. Igrapiúna
  37. Ilhéus
  38. Itabuna
  39. Itacaré
  40. Itajuípe
  41. Itanagra
  42. Itaparica
  43. Ituberá
  44. Jaguaripe
  45. Laje
  46. Lauro de Freitas
  47. Madre de Deus
  48. Maragogipe
  49. Maraú
  50. Mata de São João
  51. Muniz Ferreira
  52. Muritiba
  53. Mutuípe
  54. Nazaré
  55. Nilo Peçanha
  56. Nova Ibiá
  57. Pedrão
  58. Piraí do Norte
  59. Pojuca
  60. Presidente Tancredo Neves
  61. Salinas da Margarida
  62. Salvador
  63. Santo Amaro
  64. Santo Antônio de Jesus
  65. São Felipe
  66. São Félix
  67. São Francisco do Conde
  68. São Gonçalo dos Campos
  69. São Miguel das Matas
  70. São Sebastião do Passé
  71. Sapeaçu
  72. Saubara
  73. Simões Filho
  74. Taperoá
  75. Teodoro Sampaio
  76. Teolândia
  77. Terra Nova
  78. Ubaitaba
  79. Ubatã
  80. Una

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Tags:

Bahia previsão do tempo Salvador

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