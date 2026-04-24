Chuvas na Bahia: Salvador e 79 cidades estão em alerta de perigo

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Cidades estão em alerta de perigo - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Salvador e outras 79 cidades da Bahia estão em alerta de perigo (nível laranja), em decorrência das fortes chuvas, até às 23h59 desta sexta-feira, 24. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A previsão é de chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. Além disso, há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios nas cidades que contam com essas áreas de risco.

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Os municípios baianos afetados, além da capital baiana, integram o Nordeste, Centro-Sul, Região Metropolitana, Centro-Norte e Sul.

Confira instruções do órgão para o período

Evite enfrentar o mau tempo;

Observe alteração nas encostas;

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;

Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos;

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Veja lista de municípios afetados