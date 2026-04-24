INMET
Chuvas na Bahia: Salvador e 79 cidades estão em alerta de perigo
Há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios
Salvador e outras 79 cidades da Bahia estão em alerta de perigo (nível laranja), em decorrência das fortes chuvas, até às 23h59 desta sexta-feira, 24. A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
A previsão é de chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. Além disso, há risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios nas cidades que contam com essas áreas de risco.
Os municípios baianos afetados, além da capital baiana, integram o Nordeste, Centro-Sul, Região Metropolitana, Centro-Norte e Sul.
Confira instruções do órgão para o período
- Evite enfrentar o mau tempo;
- Observe alteração nas encostas;
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
- Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Leia Também:
Veja lista de municípios afetados
- Alagoinhas
- Amargosa
- Amélia Rodrigues
- Antônio Cardoso
- Araçás
- Aramari
- Aratuípe
- Aurelino Leal
- Barra do Rocha
- Barro Preto
- Buerarema
- Cabaceiras do Paraguaçu
- Cachoeira
- Cairu
- Camaçari
- Camamu
- Candeias
- Cardeal da Silva
- Castro Alves
- Catu
- Conceição da Feira
- Conceição do Almeida
- Conceição do Jacuípe
- Conde
- Coração de Maria
- Cruz das Almas
- Dias d'Ávila
- Dom Macedo Costa
- Entre Rios
- Esplanada
- Feira de Santana
- Gandu
- Governador Mangabeira
- Ibirapitanga
- Ibirataia
- Igrapiúna
- Ilhéus
- Itabuna
- Itacaré
- Itajuípe
- Itanagra
- Itaparica
- Ituberá
- Jaguaripe
- Laje
- Lauro de Freitas
- Madre de Deus
- Maragogipe
- Maraú
- Mata de São João
- Muniz Ferreira
- Muritiba
- Mutuípe
- Nazaré
- Nilo Peçanha
- Nova Ibiá
- Pedrão
- Piraí do Norte
- Pojuca
- Presidente Tancredo Neves
- Salinas da Margarida
- Salvador
- Santo Amaro
- Santo Antônio de Jesus
- São Felipe
- São Félix
- São Francisco do Conde
- São Gonçalo dos Campos
- São Miguel das Matas
- São Sebastião do Passé
- Sapeaçu
- Saubara
- Simões Filho
- Taperoá
- Teodoro Sampaio
- Teolândia
- Terra Nova
- Ubaitaba
- Ubatã
- Una
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