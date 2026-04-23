BAHIA
Homem é preso por estuprar adolescente de 12 anos com autorização do pai
Suspeito era amigo do pai da vítima, que também praticava os abusos
Um homem de 42 anos foi preso por suspeita de estuprar uma adolescente de 12 anos em Jitaúna, na Bahia. O suspeito, amigo da família, foi localizado e preso na sede do município, através da operação “Sentinela”.
Segundo a Polícia Civil, ele era coautor do crime, frequentava a residência da vítima e teria praticado os abusos com a anuência do pai da adolescente.
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Pai também cometia abusos
De acordo com as investigações, a vítima sofreu abusos ao longo de 2025. Os fatos foram relatados a um familiar, que procurou uma unidade policial para registro da ocorrência. O pai da vítima, de 53 anos, foi preso em janeiro de 2026, também investigado pelo mesmo crime.
O mandado de prisão foi expedido pela Vara Criminal da Comarca de Jitaúna. O investigado segue custodiado à disposição da Justiça.
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