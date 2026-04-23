Suspeito de matar policial civil em Salvador morre durante operação em Sergipe

Siga o A TARDE no Google

- Foto: Reprodução

O homem apontado como autor da morte do policial civil da Bahia Fábio Malvar de Moraes, de 55 anos, em 2022, morreu nesta quinta-feira, 23, durante uma operação para cumprimento de mandado de prisão no município de Estância, em Sergipe.

Segundo as autoridades, o suspeito, foi localizado nas proximidades da residência onde estava escondido. Durante a abordagem, ele teria reagido e efetuado disparos de arma de fogo contra os policiais, que revidaram.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O homem foi baleado no confronto, chegou a ser socorrido e encaminhado para uma unidade hospitalar da região, mas não resistiu aos ferimentos.

No local da ocorrência, os agentes apreenderam um revólver calibre .38, que teria sido utilizado pelo suspeito durante a troca de tiros.

Morte do policial

De acordo com a Polícia Civil, o investigado era considerado de alta periculosidade e apontado como responsável pela morte do investigador Fábio Malvar, crime ocorrido em outubro de 2022, no bairro da Calçada, em Salvador.

Ele também era investigado pela morte do guarda civil municipal Marival Silva, registrada em junho de 2020, também na capital baiana.

A operação integrada, segundo a polícia, reforça a importância da cooperação entre estados no combate à criminalidade violenta e na captura de suspeitos considerados perigosos.