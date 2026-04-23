TRAGÉDIA
Mulher atingida por bala perdida em São Marcos morre após 4 dias internada
Anatalice foi atingida por disparos de arma de fogo na madrugada do último domingo, 19, na região do Coroado
Morreu nesta quinta-feira, 23, a mulher baleada durante um tiroteio no bairro de São Marcos, em Salvador. A vítima foi identificada como Anatalice Miranda dos Santos, de 33 anos.
Ela havia sido socorrida após ser atingida por disparos de arma de fogo na madrugada do último domingo, 19, e estava internada em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital do Subúrbio. Porém, na manhã desta quinta, ela não resistiu,
Com a confirmação da morte, o caso passa a ser tratado como homicídio. A tipificação do caso deve ser alterada de lesão corporal grave para homicídio com dolo eventual, quando há o entendimento de que o autor assumiu o risco de matar.
Suposto autor é identificado
O homem apontado como autor dos disparos, foi identificado como Ítalo Souza Reis, de 30 anos. Ele se apresentou voluntariamente na Delegacia de Pau da Lima, na tarde de quarta-feira, 22, acompanhado do advogado, Hudson Dantas, e foi liberado por não haver situação de flagrante.
De acordo com a versão apresentada pela defesa, Ítalo afirmou que estava no Estádio Barradão assistindo ao jogo entre Vitória e Corinthians. Após a partida, ele teria seguido com a namorada, Jéssica, para um paredão na localidade do Coroado, também em São Marcos, onde permaneceu com amigos até o início da manhã.
Ainda segundo o relato, ao deixarem o local, o carro em que ele estava teria sido fechado por duas motocicletas. Os ocupantes teriam iniciado uma discussão e feito menção de estar armados. Ítalo afirmou que, diante da situação, voltou ao veículo, pegou uma arma que estava sob o banco do carona e efetuou disparos para o alto.
Ex-militar do Exército
A defesa informou que a arma pertence ao suspeito, que possui registro como CAC (colecionador, atirador e caçador) e tem posse legal do armamento. O advogado também afirmou que Ítalo serviu ao Exército por oito anos.
A namorada dele prestou depoimento nesta quinta-feira, 23, e reforçou a versão apresentada, negando que tenha havido discussão entre o casal, como chegou a ser divulgado inicialmente.
Em nota, a Polícia Civil informou que equipes da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central) realizam diligências para esclarecer completamente o caso. O suspeito não foi preso até o momento.
O sepultamento de Anatalice está previsto para esta sexta-feira, 24, em local ainda não divulgado.
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