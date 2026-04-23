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"SEM AFRONTA"

Justiça Federal decreta prisão preventiva para MC Poze e MC Ryan SP

Decisão vem horas depois do STJ conceder habeas corpus aos artistas

Gustavo Nascimento
Por

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MC Poze e MC Ryan SP, presos na Operação Narco Fluxo
MC Poze e MC Ryan SP, presos na Operação Narco Fluxo -

A Justiça Federal decretou nesta quinta-feira, 23, a prisão preventiva dos funkeiros MC Ryan SP eMC Poze do Rodo, juntamente a Raphael Sousa Oliveira, dono da página Choquei, no âmbito das investigações da Operação Narco Fluxo. A decisão foi tomada horas depois dos famosos receberem habeas corpus do Supremo Tribunal de Justiça (STJ).

O juiz Roberto Lemos dos Santos Filho afirmou que a decisão da Justiça Federal “não se concretiza em afronta” à determinação do STJ, assinada pelo magistrado Messod Azulay Neto. Além disso, ele assumiu ter cometido um equívoco na “interpretação e aplicação de regras” sobre a prisão temporária.

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Entenda a confusão da Justiça

De acordo com o pedido feito inicialmente pela Polícia Federal (PF) após a deflagração da Operação Narco Fluxo, os artistas, o dono da Choquei e os outros 33 alvos das investigações deveriam ser presos temporariamente por no máximo cinco dias.

Contudo, na decisão anterior da Justiça Federal, também assinada por Roberto Lemos, o decreto havia sido de 30 dias. Devido a isso, as defesas dos suspeitos entraram com um pedido de habeas corpus, concedido pelo magistrado do STJ que identificou o equívoco do juiz e afirmou que o prazo pedido foi exagerado.

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A decisão da Justiça Federal, baseada em um novo pedido da PF, apenas corrige o equívoco, desta vez com pedidos de prisão preventiva, não temporária. Os suspeitos estão detidos desde o dia 15 de abril.

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MC Poze MC Ryan prisão

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