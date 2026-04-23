BRASIL
Custando R$ 5 bilhões, maior ferrovia do Brasil avança 1 km por dia
Projeto de R$ 5 bilhões no Mato Grosso acelera obras e promete mudar logística do agronegócio
A maior ferrovia atualmente em construção no Brasil está avançando em ritmo acelerado e já começa a sair do papel com números expressivos. Com investimento de R$ 5 bilhões, a Ferrovia de Mato Grosso (FTM) já alcançou 73% de execução física e mantém uma média de cerca de 1 quilômetro de trilhos instalados por dia.
O projeto é operado pela Rumo Logística e tem como principal objetivo transformar o escoamento da produção agrícola no Centro-Oeste, reduzindo a dependência das rodovias.
Avanço acelerado e início já previsto
Com 743 quilômetros planejados, a ferrovia deve começar a operar parcialmente entre julho e setembro de 2026. O primeiro trecho, com 162 quilômetros, será o ponto de partida dessa nova fase logística.
Apesar do avanço, a entrega total da obra ainda depende de etapas futuras e pode se estender até 2030.
Leia Também:
Ligação direta com exportações
O traçado da ferrovia parte de Rondonópolis (MT) e segue em direção à BR-070, atravessando regiões estratégicas para o agronegócio.
A proposta é conectar áreas produtoras diretamente aos principais corredores de exportação do país, incluindo portos como Porto de Santos e Porto de Paranaguá, além de estruturas do Arco Norte.
Hoje, cerca de 60% do transporte da produção ainda é feito por caminhões — cenário que a ferrovia pretende mudar.
Impacto direto no agronegócio
Em regiões próximas a Gaúcha do Norte, por exemplo, cinco municípios produzem juntos cerca de 5 milhões de toneladas de grãos por ano, volume que atualmente depende exclusivamente do transporte rodoviário.
A expectativa é que a nova ferrovia reduza custos logísticos e aumente a eficiência no escoamento de commodities como soja, milho e algodão.
Investimentos bilionários
Até agora, cerca de R$ 2 bilhões já foram aplicados no projeto, com previsão de mais R$ 1 bilhão em investimentos ao longo de 2026.
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social aprovou financiamento de R$ 2 bilhões para a construção do primeiro trecho.
A Rumo projeta, ainda, investimentos totais de até R$ 6,1 bilhões em 2026, considerando todas as suas operações, com a FTM como principal foco de expansão.
Outras obras e conexão futura
A Ferrovia de Mato Grosso integra um plano maior de expansão ferroviária na região. Um dos projetos relacionados é a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste (FICO), que terá 888 quilômetros entre Mara Rosa (GO) e Lucas do Rio Verde (MT).
A FICO ainda está em estágio menos avançado, com execução geral de 22,5%. O trecho sob responsabilidade da Vale já chegou a 36%.
A previsão é que as obras avancem a partir do segundo semestre de 2026, com entrega inicial de 383 quilômetros em 2027.
Corredor logístico em formação
Quando concluídas, FTM e FICO devem formar um corredor ferroviário contínuo, conectando a Ferrovia Norte-Sul ao interior de Mato Grosso.
Mesmo com etapas pendentes, o ritmo atual da obra já chama atenção por estar acima da média dos projetos ferroviários no Brasil, historicamente marcados por atrasos.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes