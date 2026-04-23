Conta de luz vai aumentar quase 6% na Bahia após reajuste da Aneel

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Conta de luz - Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou, nesta quinta-feira, 23, reajustes tarifários para oito distribuidoras de energia elétrica no Brasil, incluindo a Neoenergia Coelba, em um processo periódico previsto nos contratos de concessão.

Na Bahia, a Neoenergia Coelba terá um aumento médio de 5,85%, impactando aproximadamente 6,92 milhões de unidades consumidoras.

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Os índices médios variam entre 5% e 15%, dependendo da área de atuação de cada distribuidora. A medida terá impacto sobre mais de 22 milhões de unidades consumidoras em todo Brasil.

Qual o motivo para os reajustes

De forma geral, os principais fatores que pressionaram os reajustes foram os custos com encargos setoriais, além das despesas com compra e transmissão de energia.

Outras mudanças

Entre as distribuidoras, a CPFL Santa Cruz, com sede em Jaguariúna (SP), registrou o maior aumento, com efeito médio de 15,12% para o consumidor.

A CPFL Santa Cruz atende cerca de 527 mil unidades consumidoras em 45 municípios nos estados de São Paulo, Paraná e Minas Gerais.

Já a Enel Ceará teve reajuste médio de 5,78% e atende mais de 4,11 milhões de unidades consumidoras.

Diferimento tarifário

Em alguns locais, os reajustes foram atenuados pelo diferimento tarifário, mecanismo que autoriza o repasse de parte dos custos somente nos próximos ciclos tarifários.

Com isso, o aumento na conta de luz fica menor no curto prazo, como previsto nos Procedimentos de Regulação Tarifária (Proret).

Este foi o caso de

Neoenergia Cosern, sediada em Natal (RN), que atende mais de 1,6 milhão de unidades consumidoras em 167 municípios. Com o diferimento, o efeito médio para o consumidor ficou em 5,40%;

Energisa Sergipe Distribuidora de Energia, que atende mais de 919 mil unidades consumidoras, resultando em um reajuste médio de 6,86%;

CPFL Paulista, que atende mais de 5 milhões de unidades consumidoras em 234 municípios paulistas, o efeito médio foi de 12,13%;

Energisa Mato Grosso do Sul teve reajuste médio de 12,11%, atendendo cerca de 1,17 milhão de unidades consumidoras;

Energisa Mato Grosso, que atende mais de 1,7 milhão de unidades consumidoras em 141 municípios, registrou efeito médio de 6,86% para o consumidor.

Conta de luz

A conta de luz vem sendo um dos principais tópicos de atenção do atual governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Projeções recentes a Aneel apontam uma alta média de 8% para este ano, ou seja, acima da inflação.

O dado consta no boletim InfoTarifa, publicado trimestralmente pela agência.

O Executivo chegou a vislumbrar uma proposta de empréstimo para conter o impacto dos reajustes, mas a medida já nasceu com divergências dentro do próprio governo e acabou submergindo.