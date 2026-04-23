Lula x Flávio Bolsonaro: evangélicos viram peça-chave na disputa pela Presidência

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Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) - Foto: Ricardo Stuckert | PR | Geraldo Magela | Agência Senado

A religião deve ocupar papel central na eleição presidencial deste ano, em um movimento já visto nas estratégias de campanha dos dois principais pré-candidatos ao cargo: Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tentará a reeleição em outubro, e Flávio Bolsonaro (PL).

A busca dos políticos por apoio do eleitorado religioso, principalmente do público evangélico, não é apenas uma “coincidência de fé”, mas uma estratégia baseada em transformações demográficas e sociais profundas no Brasil nos últimos anos.

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Com base nos dados do Censo 2022, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número de pessoas que se autodeclaram evangélicas registrou crescimento recorde, passando de 21,6% (2010) para 26,9% (2022) da população, o que representa aproximadamente 47,4 milhões de pessoas.

Essa disputa pelo chamado “voto religioso” inclusive repete uma batalha antiga vista no último pleito presidencial, com Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Naquela época, pesquisas às vésperas das eleições mostravam Bolsonaro com 45% dos votos do público evangélico e Lula com 26%.

Tendência se repete em eleição polarizada

Em entrevista ao portal A TARDE, o professor e cientista político Cláudio André de Souza explicou que Lula e Flávio Bolsonaro intensificam a busca por apoio dos evangélicos porque já entenderam que, assim como em 2022, esse apoio é decisivo em um cenário de polarização e disputa apertada.

Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) | Foto: Ricardo Stuckert |PR e Vinicius Loures | Câmara dos Deputados

Além disso, ele destacou que o perfil dos evangélicos, por serem mobilizados e terem forte capilaridade eleitoral, pode fazer diferença nas urnas.

“Em uma eleição que tende a ser polarizada, como foi em 2022, um público evangélico, engajado e que tem mobilização social pode fazer a diferença no resultado final. Isso explica o fato de tanto o presidente Lula quanto Flávio Bolsonaro calcularem a todo momento como se aproximarão do público evangélico”, afirmou.

Agenda

Recentemente, repercutiram nas redes sociais fotos do presidente Lula e de Flávio Bolsonaro em momentos religiosos.

O petista foi flagrado em momento de oração durante visita à Basílica da Sagrada Família, na Espanha, ao lado da sua esposa Janja da Silva.

Lula e Janja em igreja | Foto: Ricardo Stuckert/PR

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive, iniciou neste mês um tour por igrejas evangélicas, com encontros reservados com lideranças religiosas.

Flávio Bolsonaro em encontro com lideranças da Assembleia de Deus | Foto: Reprodução/Redes Sociais

Veja o encontro

A agenda foi acelerada após movimentos recentes de outros adversários, como o ex-governador Ronaldo Caiado (União Brasil), que teve a candidatura oficializada na semana passada e é uma forte liderança evangélica.

Perfil conservador é desafio do PT

Diferentemente do eleitorado católico, que tende a se aproximar mais de políticos de esquerda, o cientista Cláudio André chamou atenção para o perfil conservador do público evangélico.

Segundo ele, esse é um grande desafio para a campanha de Lula, já que, ideologicamente, esse segmento se assemelha mais a pautas da direita.

“Além da crença e doutrina de fé, o eleitor evangélico é também muito mobilizado ideologicamente. É um público mais conservador, então esse diálogo acaba ficando mais engajado para um determinado perfil ideológico. A tendência do público evangélico é apoiar o conservadorismo e partidos de direita”, explicou.

Até o fim da campanha, segundo o especialista, os políticos vão precisar se engajar para conseguir “contar com o apoio dos evangélicos e da sua mobilização, como vetor de crescimento de campanha e de condições de, inclusive, influenciar as eleições.”