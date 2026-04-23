Corpo de modelo baiana é liberado para sepultamento na Bahia

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Modelo Ana Luiza Mateus, de 29 anos. - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O corpo da modelo e candidata a Miss Bahia, Ana Luiza Mateus, de 29 anos, foi liberado nesta quinta-feira, 23, pelo Instituto Médico-Legal (IML) do RJ, e está sendo levado à cidade de Teixeira de Freitas, interior da Bahia, para seu sepultamento.

Além disso, o corpo do namorado, Endreo Lincoln Ferreira da Cunha, suspeito de matá-la e que morreu enquanto estava sob custódia policial, segue no IML à espera da mãe, que saiu de Mato Grosso do Sul para fazer o reconhecimento e a liberação.

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De acordo com a Polícia Civil, o suspeito amarrou a própria bermuda nas grades da cela de custódia e se enforcou.

A cela foi periciada, e a Polícia Civil aguarda o laudo do IML para esclarecer as circunstâncias da morte.