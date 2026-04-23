STJ concede liberdade a MC Ryan, Poze do Rodo e dono da Choquei

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Cantores e empresário foram presos pela Polícia Federal - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) mandou soltar nesta quinta-feira, 23, o MC Ryan SP, o MC Poze do Rodo e Raphael Sousa Oliveira, criador da página Choquei. Eles foram presos no último dia 15 durante uma operação da Polícia Federal que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro.

A decisão foi assinada pelo ministro Messod Azulay Neto, relator do caso. O habeas corpus foi concedido inicialmente a MC Ryan SP, mas o magistrado estendeu os efeitos da medida a outros investigados em situação semelhante.

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Fundamento da decisão

Ao analisar o pedido, o ministro considerou irregular a manutenção da prisão temporária por 30 dias. Segundo ele, a própria Polícia Federal havia solicitado inicialmente a detenção por apenas cinco dias, prazo que já havia sido encerrado.

Com esse entendimento, a Corte decidiu pela soltura do artista e pela possibilidade de extensão da medida a outros investigados na mesma situação jurídica.

Investigação e suspeitas

Os presos na operação são apontadso como envolvidos em um esquema que, segundo as investigações, pode ter movimentado mais de R$ 1,6 bilhão.

De acordo com a Polícia Federal, o grupo utilizaria diferentes estratégias para ocultar a origem dos recursos, incluindo apostas ilegais, rifas clandestinas, uso de empresas de fachada, “laranjas”, criptomoedas e transferências internacionais, além de possíveis ligações com o tráfico internacional de drogas.

Origem da operação

A apuração que resultou na operação teve início antes do cumprimento dos mandados de prisão e busca. Segundo a PF, o avanço das investigações ocorreu após a análise de dados armazenados no iCloud, serviço de armazenamento em nuvem da Apple, pertencentes ao contador Rodrigo de Paula Morgado.

Essas informações foram obtidas em desdobramentos de ações anteriores, como as operações Narco Bet e Narco Vela, realizadas em 2025.