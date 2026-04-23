Família de Thamiris busca Justiça após soltura de suspeito

Thamiris dos Santos Pereira, de 14 anos - Foto: Reprodução | Redes sociais

O caso da adolescente Thamiris Pereira, morta no dia 12 de março deste ano, pode ganhar um novo horizonte após a soltura de Rodrigo Faria Sena dos Santos, conhecido como “Farinha”, no último sábado, 18.

A saída do suspeito do sistema prisional aumentou novamente o desejo por avanços nas investigações e por medidas judiciais no caso.

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Durante a repercussão do caso, o advogado da família, Rogério Matos, disse, em entrevista exclusiva ao MASSA! que foi solicitado à Justiça um novo pedido de prisão preventiva do indivíduo, enquanto o caso segue dependendo de conclusões técnicas.

Entenda a soltura de Farinha

Em nota enviada ao portal A TARDE, a Polícia Civil da Bahia (PC-BA) explica que as investigações do caso de Thamires culminaram na conversão da prisão temporária de “Farinha” em prisão preventiva.

O pedido foi apresentado dentro do prazo legal, que, de acordo com a PC, seria até a última sexta-feira, 17. Porém, porém não houve deferimento da medida pelo Poder Judiciário, o que resultou na liberação do suspeito.

A Polícia Civil ressalta que o homem permanece sendo investigado por possível participação no crime, e que novas medidas judiciais poderão ser adotadas a qualquer momento.

Causa da morte desconhecida

O pedido acontece após, de acordo com a Polícia Civil da Bahia, a análise feita pela 27ª Delegacia Territorial (DT/Itinga), com apoio do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), não apontar a causa da morte da adolescente.

A corporação explicou, por meio de nota, que a decisão está ligada diretamente ao avançado estado de decomposição do corpo da jovem. Vale ressaltar que novas perícias foram solicitadas para aprofundar a investigação.

Laudos não foram concluídos

O Ministério Público da Bahia (MPBA) explicou que o motivo da soltura se dá porque os laudos periciais ainda não foram concluídos.

Ainda conforme o órgão, até o momento não há provas suficientes que liguem diretamente o suspeito ao crime. As investigações seguem em curso com novas diligências previstas.

Prisão de “Farinha”

Rodrigo Faria Sena dos Santos, o Farinha, havia sido preso no dia 19 de março, poucos dias após o corpo de Thamiris ser encontrado no bairro de Cassange, em Salvador.

Porém, a detenção não foi prorrogada por causa da falta de laudos finalizados e de elementos técnicos consolidados no inquérito. O caso segue sob apuração das autoridades responsáveis.