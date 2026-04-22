Thamiris: protesto com familiares e motoristas por app promete parar Salvador nesta quinta

Thamiris Pereira desapareceu no dia 12 de março e foi encontrada morta uma semana depois - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Familiares, amigos e motoristas por aplicativo realizarão dois protestos nesta quinta-feira, 23, como forma de cobrar um esclarecimento a respeito da soltura de 'Farinha', vizinho envolvido na morte da adolescente Thamiris Pereira. A jovemque desapareceu e foi encontrada morta em uma região de mata em Salvador.

De acordo com a convocação que circula nas redes sociais, a mobilização está prevista para acontecer em dois momentos na Estação Aeroporto: às 11h e às 17h, sendo o segundo ato reforçado com a participação de motoboys.

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Segundo a Polícia Civil, o homem teria participação direta ao levar a vítima para o local onde ocorreu a execução. No material de divulgação do protesto, os organizadores destacam o pedido por respostas do Governo do Estado diante da decisão que resultou na soltura do suspeito.

| Foto: Redes sociais

Soltura de Farinha

Apontado como peça-chave nas investigações, Rodrigo Faria Sena dos Santos, conhecido como “Rodrigo Farinha”, deixou a prisão no sábado, 18, menos de um mês após ser detido por suspeita de participação no crime.

Ele era vizinho da vítima, que, segundo a apuração, teria atraído a adolescente até o local onde o crime ocorreu. Ele chegou a integrar grupos de busca formados por moradores durante o período em que Thamiris estava desaparecida.

Investigação

Durante as investigações, além de Farinha, a Polícia Civil passou a apontar a participação de mais três suspeitos:

Davi de Jesus Ferreira, de 32 ano s - já estava preso desde fevereiro por violência doméstica e é suspeito de ter ordenado o assassinato de dentro do Complexo Penitenciário da Mata Escura. A motivação, conforme a linha investigativa, seria uma suposta vingança, após a crença de que a adolescente teria denunciado o crime à polícia, fato que não foi confirmado.

Leandro de Jesus Ferreira - irmão de Davi , foi capturado no dia 27 de março, no município de Lamarão, após fugir. Ele é apontado como liderança do tráfico em Itinga e seria o "coautor"

O quarto envolvido no crime seria o executor direto, porém, ele ainda não foi preso a polícia ainda não divulgou a identificação.

Os três envolvidos | Foto: Redes sociais

Dinâmica do crime

As investigações indicam que Thamiris foi levada a um ponto previamente combinado após sair da escola. No local, teria sido submetida a uma espécie de julgamento informal antes de ser morta, em uma prática semelhante ao chamado “tribunal do crime”.

Na época, em entrevista ao portal A TARDE, o diretor do Departamento de Polícia Metropolitana (Depom), delegado Moisés Damasceno, relatou que o crime pode ter sido motivado por vingança. Ainda segundo o delegado, a jovem teria sido atraída até um ponto específico após sair da escola.

No local, os suspeitos teriam submetido a adolescente a uma espécie de interrogatório. “O grupo teria verificado o celular da vítima e realizado uma espécie de interrogatório. Após analisarem o conteúdo, os suspeitos interpretaram que ela teria envolvimento na denúncia que levou à prisão do homem e decidiram matá-la”, disse Damasceno.

Relembre o caso

A adolescente Thamiris Pereira, de 14 anos, desapareceu no dia 12 de março após sair da escola, em Itinga, e não retornar para casa, no bairro Jardim das Margaridas, em Salvador. No mesmo dia, a mochila dela foi encontrada com os materiais escolares, mas o celular não foi localizado.

Após uma semana de buscas, o corpo foi encontrado no dia 19 de março, em um terreno baldio na região do Cassange. Próximo ao local estavam roupas e objetos pessoais da jovem. A identificação foi confirmada posteriormente por exames periciais.

As investigações da Polícia Civil apontam que a adolescente foi atraída até o local e morta após ser submetida a uma espécie de “tribunal do crime”. Três homens foram identificados como suspeitos de participação, incluindo um vizinho da vítima e um homem que já estava preso, apontado como responsável por ordenar o assassinato. O caso segue sob investigação.