Vídeo: dois homens são presos e ponto de tráfico é desarticulado na Barra

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Farol da Barra é um dos pontos turísticos de Salvador - Foto: Shirley Stolze | Ag. A TARDE

Um ponto de tráfico de drogas foi desarticulado pela Polícia Civil no bairro da Barra, em Salvador, nesta quinta-feira, 23. Durante a ação, dois homens, de 35 e 31 anos, foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

A operação foi realizada por equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), após denúncias indicarem que os suspeitos estariam comercializando entorpecentes na região. Segundo as investigações, a dupla utilizava veículos para esconder as drogas e um imóvel como base para refino e embalagem do material ilícito.

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No local inicial da abordagem, os policiais encontraram:

porções de cocaína;

três aparelhos celulares;

e os automóveis supostamente utilizados na atividade criminosa.

Dentro dos veículos, foram apreendidos dois tabletes de pasta base de cocaína e porções de maconha.

Investigação

Durante a ação, os suspeitos informaram que mantinham outro apartamento no mesmo bairro, também usado para armazenar e preparar as drogas. Com a autorização deles, as equipes seguiram até o imóvel, onde localizaram mais porções de cocaína, crack e maconha, além de balanças de precisão e materiais utilizados para embalar os entorpecentes.

No endereço, os policiais também apreenderam um revólver calibre .38, um carregador de pistola e munições de calibre 9 milímetros.

Todo o material foi encaminhado, junto com os suspeitos, para a sede do DEIC, onde foram lavrados os autos de prisão em flagrante. A dupla permanece custodiada e à disposição da Justiça.