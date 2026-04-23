Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPERAÇÃO POLICIAL

Vídeo: dois homens são presos e ponto de tráfico é desarticulado na Barra

Equipe policial encontrou porções de cocaína, três celulares e os automóveis utilizados na prática criminosa

Leilane Teixeira
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Farol da Barra é um dos pontos turísticos de Salvador
Farol da Barra é um dos pontos turísticos de Salvador -

Um ponto de tráfico de drogas foi desarticulado pela Polícia Civil no bairro da Barra, em Salvador, nesta quinta-feira, 23. Durante a ação, dois homens, de 35 e 31 anos, foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

A operação foi realizada por equipes do Departamento Especializado de Investigações Criminais (DEIC), após denúncias indicarem que os suspeitos estariam comercializando entorpecentes na região. Segundo as investigações, a dupla utilizava veículos para esconder as drogas e um imóvel como base para refino e embalagem do material ilícito.

Tudo sobre Polícia em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No local inicial da abordagem, os policiais encontraram:

  • porções de cocaína;
  • três aparelhos celulares;
  • e os automóveis supostamente utilizados na atividade criminosa.

Dentro dos veículos, foram apreendidos dois tabletes de pasta base de cocaína e porções de maconha.

Leia Também:

Mulher atingida por bala perdida em São Marcos morre após 4 dias internada
Adolescente grávida mata companheiro a facadas na Bahia
Loja tem prejuízo de R$ 27 mil após roubo de 48 celulares na Bahia

Investigação

Durante a ação, os suspeitos informaram que mantinham outro apartamento no mesmo bairro, também usado para armazenar e preparar as drogas. Com a autorização deles, as equipes seguiram até o imóvel, onde localizaram mais porções de cocaína, crack e maconha, além de balanças de precisão e materiais utilizados para embalar os entorpecentes.

No endereço, os policiais também apreenderam um revólver calibre .38, um carregador de pistola e munições de calibre 9 milímetros.

Todo o material foi encaminhado, junto com os suspeitos, para a sede do DEIC, onde foram lavrados os autos de prisão em flagrante. A dupla permanece custodiada e à disposição da Justiça.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Barra Polícia Civil prisão Salvador tráfico de drogas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Farol da Barra é um dos pontos turísticos de Salvador
Play

Vídeo: dois homens são presos e ponto de tráfico é desarticulado na Barra

Farol da Barra é um dos pontos turísticos de Salvador
Play

Idosa detida por racismo em Salvador alegou privilégios para tentar evitar prisão

Farol da Barra é um dos pontos turísticos de Salvador
Play

Polícia Militar apreende equipamentos de guerra em Salvador

Farol da Barra é um dos pontos turísticos de Salvador
Play

Vídeo: homem morde e arranca parte da orelha da companheira em festa

x