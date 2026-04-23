POLÍCIA
Loja tem prejuízo de R$ 27 mil após roubo de 48 celulares na Bahia
Crime ocorreu em Conceição do Jacuípe. Suspeitos foram localizados após fuga em Salvador
Dois suspeitos de participarem em um assalto à mão armada que gerou um prejuízo de quase R$ 30 mil em uma loja em Conceição do Jacuípe, na Bahia, nesta quarta-feira, 22, foram presos pela Polícia Civil da Bahia (PC-BA) em Salvador nesta quinta-feira, 23.
De acordo com as investigações quatro homens armados invadiram o estabelecimento e roubaram:
- 41 celulares que estavam a venda;
- Outros sete aparelhos de clientes e colaboradores;
- Documentos pessoais;
- Cartões bancários;
Conforme a corporação, o prejuízo estimado foi mais de R$ 27 mil.
Operação de recuperação
Durante a operação que culminou na prisão dos dois suspeitos, alguns itens foram apreendidos, como:
- Parte dos celulares roubados;
- Duas armas de fogo, uma pistola semiautomática e um revólver calibre .38.
Suspeitos localizados em Salvador
Os dois suspeitos foram localizados no bairro de Cajazeiras, em Salvador, junto do veículo utilizado no crime.
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Carro roubado de motorista de aplicativo
Após uma consulta no sistema, os oficiais constataram que o carro havia sido roubado de um motorista de aplicativo.
Na ocasião, o condutor tinha aceitado uma corrida por meio de um aplicativo e, ao final do trajeto, foi surpreendido pelos criminosos armados, que além de levar o veículo, subtraíram o celular, dinheiro e objetos pessoais.
Ajuda na identificação dos suspeitos
De acordo com as apurações, um dos elementos que auxiliou na identificação dos autores foi o pagamento da corrida via PIX, vinculado diretamente a um dos suspeitos.
Após serem presos em flagrante, eles foram encaminhados para a unidade policial, submetidos aos exames de praxe e permanecem custodiados à disposição da Justiça. As investigações prosseguem com o objetivo de identificar e prender os outros possíveis integrantes do grupo criminoso.
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