Loja tem prejuízo de R$ 27 mil após roubo de 48 celulares na Bahia

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Polícia Civil da Bahia - Foto: Divulgação / Ascom-PCBA

Dois suspeitos de participarem em um assalto à mão armada que gerou um prejuízo de quase R$ 30 mil em uma loja em Conceição do Jacuípe, na Bahia, nesta quarta-feira, 22, foram presos pela Polícia Civil da Bahia (PC-BA) em Salvador nesta quinta-feira, 23.

De acordo com as investigações quatro homens armados invadiram o estabelecimento e roubaram:

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41 celulares que estavam a venda;

Outros sete aparelhos de clientes e colaboradores;

Documentos pessoais;

Cartões bancários;

Conforme a corporação, o prejuízo estimado foi mais de R$ 27 mil.

Operação de recuperação

Durante a operação que culminou na prisão dos dois suspeitos, alguns itens foram apreendidos, como:

Parte dos celulares roubados;

Duas armas de fogo, uma pistola semiautomática e um revólver calibre .38.

Suspeitos localizados em Salvador

Os dois suspeitos foram localizados no bairro de Cajazeiras, em Salvador, junto do veículo utilizado no crime.

Carro roubado de motorista de aplicativo

Após uma consulta no sistema, os oficiais constataram que o carro havia sido roubado de um motorista de aplicativo.

Na ocasião, o condutor tinha aceitado uma corrida por meio de um aplicativo e, ao final do trajeto, foi surpreendido pelos criminosos armados, que além de levar o veículo, subtraíram o celular, dinheiro e objetos pessoais.

Ajuda na identificação dos suspeitos

De acordo com as apurações, um dos elementos que auxiliou na identificação dos autores foi o pagamento da corrida via PIX, vinculado diretamente a um dos suspeitos.

Após serem presos em flagrante, eles foram encaminhados para a unidade policial, submetidos aos exames de praxe e permanecem custodiados à disposição da Justiça. As investigações prosseguem com o objetivo de identificar e prender os outros possíveis integrantes do grupo criminoso.