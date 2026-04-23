Adolescente grávida mata companheiro a facadas na Bahia

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- Foto: Reprodução Redes Sociais

Uma adolescente grávida de 17 anos foi apreendida após confessar ter matado o companheiro no município de Macarani, no sudoeste da Bahia. O crime aconteceu na quarta-feira, 22.

A vítima foi identificada como Gustavo Silva Oliveira, de 23 anos. Em depoimento, a adolescente afirmou que vivia em um relacionamento marcado por episódios de violência doméstica e que já teria sido agredida anteriormente.

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Motivação

Segundo relato da jovem, o crime ocorreu após uma discussão motivada por ciúmes. Durante o desentendimento, o companheiro teria voltado a agredi-la, momento em que ela reagiu.

O corpo de Gustavo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Itapetinga, onde passou por necropsia.

A adolescente permanece à disposição da Justiça e deve passar por audiência de custódia nesta quinta-feira, 23, quando serão definidas as medidas cabíveis.